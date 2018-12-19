港英餘孽、無間道在香港行政和司法領域實力極為深厚，體制上、人事上乃獨立王國，針插不進，水潑不進，而且還是代代自我繁衍。朝廷對這樣的「港人治港」會把「一國兩制、高度自治」弄成甚麼樣子？根本只能「乾瞪眼」，無從措手。



中央對香港的全面管治權被阻隔在體制和人事大門之外，淪為空談。對此，港英餘孽、分裂勢力、反中亂港集團底氣很足，知道中央全面管治權叫得再歡，也無損他們的半根毫毛。想想看，朝廷提出中央全面管治權已近四年，他們驚過嗎？反中亂港勢力有這樣的保護，囂張如故也。



朝廷到現在似乎還未痛下決心，對一國兩制下的港人治港必須要有新的評估，還沒有認識到所謂港人治港並不表示朝廷對治港港人可以放手不管，讓他們自我生成，朝廷還未對治港港人有系統的做甄別、選拔和培養，更未見擬對這種甄別、選拔和培養工作公開化、透明化進行，且介入香港行政、司法體制內部，落實到「人事」人頭上。其實這樣做並非改變港人治港的方針，只是這樣才能逐漸改變港英餘孽長期把持行政、司法領域大權的不正常狀況，打掉反中亂港集團、分裂勢力的保護傘，一國兩制方能不走樣、不變形。



北京實施一國兩制、港人治港、高度自治是堂堂正正的，是有憲法和《基本法》作出明確規定的。中央對香港行政、司法、立法體系如何實施港人治港有管治權和監察權。當朝廷認為治港港人未能正確和有效的實現港人治港時，就有權力、有責任制訂適切的辦法糾正之，對各領域的治港港人的甄別、挑選、培養，也完全可以依法、依憲、公開宣示和展開組織人事工作，特區政府須配合也。