內地官媒盤點中共十八大以來的反腐成績，經立案審查處理的省軍級以上黨員幹部及中管幹部，多達四百四十人，單是今年就處理逾四十個貪腐老虎。日前舉行的政治局會議如此形容：「黨內政治生態展現新氣象，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利，全面從嚴治黨取得重大成果。」



「壓倒性勝利」的提法是首次出現，有人認為這標誌着反腐鬥爭邁向質的轉變，也有人認為這意味着運動式的反腐已基本結束。這顯然過於樂觀，貪官和蟑螂一樣，不僅數量繁多，而且永遠打不死，反腐鬥爭遠遠談不上結束。早前中紀委公布十九屆中央第一輪巡視整改情況，其中提到廣東「新增裸官」問題，說明裸官現象依然嚴重，即使近年中央全力在海外追逃追贓，也無法阻止官員親屬移民海外。



不是說所有裸官都有腐敗問題，但絕大多數裸官是貪官，這種說法相信沒有人反對。很簡單，按照官員的正常收入，根本不可能將家人和子女送到外國定居和讀書，錢從何來？單是這個問題就說不清道不明。退一步說，即使有些裸官真的是靠省吃儉用或借貸供家人和子女在外國定居和讀書，他們的忠誠度也很值得懷疑，其家人效忠外國，裸官本身又效忠誰？正如俄羅斯總統普京質疑：「如果這些官員不相信自己國家的經濟，那他們還留在這裏做甚麼？」俄羅斯禁止官員及其配偶擁有境外銀行帳戶和存款，為何中國做不到？



總而言之，裸官問題一日不解決，反腐鬥爭就不可能結束。