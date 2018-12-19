過去大學生是天之驕子，現在已經沒有這支歌仔唱。調查顯示，八七年大學畢業生人工平均一萬三千多元，九七年升至近一萬六千元，到了一二年跌至約一萬三千元，去年雖回升至一萬四千多元，但相比二十年前還低一千多元。沒有「父幹」的大學生莫說想置業成家，就連談夢想都變成奢侈。



跟這個調查遙相呼應的是房署最新公布的申請公屋數據，目前輪候大軍逾二十七萬人，三十歲以下申請者當中，四成七擁有大專學歷，比例歷來最高。大學生未畢業已排定隊等上樓，不是沒有志氣，而是本港樓價升幅脫離現實。試想想，連林鄭都大言炎炎買不起樓，大學生有何能力安居樂業？



所謂有恒產者有恒心，無恒產者無恒心，香港這些年來亂象叢生，年輕人往往站在反政府最前線，房屋問題就是最大原因。當上樓都成為奢望，做生意尋夢更是不可能。君不見，連跨國大企業都對本港高昂租金吃不消，年輕人即使空有創意，也難有本錢創業。



林鄭今年成立青年發展委員會，聲稱加強研究青年學業、事業、置業，以及鼓勵青年議政、論政、參政的「三業三政」工作，惟至今除了明益建制派青年軍，不見有何實際措施出台。說到底，要化解年輕人怨氣，必須讓他們看見向上流的希望，但本港經濟結構單調，來來去去金融地產兩味，高官只想吃老本，不願改變現狀。林鄭一邊奢談青年政策，一邊死抱高地價政策不放，實在虛偽。