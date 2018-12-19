「幣少爺」高空撒錢引起眾人哄搶，連日登上報紙重要版面，從廣告宣傳角度講是一次成功的操作，也是一次高明的操作。他選擇到深水埗派錢，不僅因為當地是貧困區，更有意諷刺港府為富不仁，守着金山銀山卻有錢不派，還不如他這位挖礦機暴發戶有愛心。



當然，獻愛心也好，打廣告也好，派錢引起眾人哄搶，引發現場混亂，交通為之阻塞，也是不爭的事實，更有人冒險爬上屋頂及探身出窗口執錢，沒有出現跌死人悲劇，可謂幸運。按香港法例，撒錢是擾亂社會秩序行為，警方將之拘捕也算是於法有據。



但換個角度看，市民高調派錢違反《公安條例》，港府做守奴財漠視民困，同樣可以構成擾亂社會秩序罪。庫房連年水浸，港府富到流油，同時香港窮人不減反增，在職貧窮、長者貧窮問題不斷惡化，窮人哀歌唱不完。



更令人難以接受的是，港府無錢派街坊，卻有錢送給假難民；這邊廂為填海造島不惜掏空庫房所有，那邊廂預告財政盈餘減少，為下年度財政預算案拒絕派糖提供藉口，此舉勢必激化民怨，不排除有人上街抗議，阻塞交通，甚至引起支持及反對政府兩班人馬對峙打鬥，不也是破壞社會秩序嗎？



所以說，派錢或觸犯刑法，不派錢更加有罪。戴着手銬的幣少爺口角含笑，自然是笑中有深意。