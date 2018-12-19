美國聯邦儲備局討論利率走向在即，白宮主人特朗普忙不迭發表反加息論，說美聯儲若堅持增加利率，不過是一場表演，目的是為展現其獨立性。



美聯儲的性質近於法庭，應是獨立運作，不受外界干預。特朗普如此指點美聯儲，也近似於要指點法庭。說不定到哪一天，法庭有一宗謀殺案快將宣判，狂人認為疑犯無罪，他便可能說陪審團若判罪名成立，一定是因為某某原因，他們這樣做是如何如何可恥。以往，你不會相信這樣的事會發生在美國總統身上，但如今世界變了，美國很多人甚至認同這樣的領袖，很多不可能的事，往後都會變成可能。



過去本欄討論美國政策，很少會分析白宮主人的心理，奧巴馬主政時，我一次也沒討論過他的內心世界，因為當時的阿美利加仍是以制度治國，領袖的個人好惡影響不大，這也是西方民主制度相對較優勝的地方。但特朗普甫一上台，我就知道一切都變了，美國會由法治靠向人治，新白宮主人把國家當成個人企業，陟罰臧否一任己意。所以，本欄開始剖析特朗普的心態，也敬告一切從事國際外交的人，若讀不懂狂人的心，不容易搞好對美外交。



孩子們玩電子遊戲愛「打大佬」，特朗普也有這種孩子氣，他討厭一切權威與強大勢力，自己能夠成功上台，亦是以打倒傳統精英主義為口號。軍事上的北韓與經濟上的歐盟、中國，在特朗普眼中都是強大勢力，他就要逐一對付。狂人第一階段的對外角力已近於尾聲，他便開始對內緊咬美聯儲不放。美聯儲是世界經濟的主宰者之一，這個大佬夠大了，現在給狂人盯上，未來肯定不會好過。