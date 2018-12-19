今年九月康文署一名救生員檢查防鯊網時遇溺不治，工會批評署方提供在職培訓不足，又指該署未有將潛水納入職前或職內必修培訓，難以確保救生員及泳客安全。



立法會公務員及資助機構員工事務委員會日前召開會議，討論有關救生員培訓、職系架構及人手等事宜。筆者指出康文署沒有完善培訓制度，未有把潛水納入救生員必須的培訓，批評政府「拎人命嚟較飛」。



政府未有就徒手潛水和水肺潛水兩方面提出專業要求，令救生員在工作上有矛盾，並且未能在救人同時保障自己。現時入職政府救生員只需考獲徒手潛水兩米深的證書，但不少泳池、泳灘水深超過兩米，當出現突發情況時，主管認為救生員當中誰有能力做就做多啲，無能力就唔使做，這是釀成事故的重要原因。



筆者考獲水肺潛水教練專業資格，建議政府應要求所有救生員須獲徒手潛水五米的證書，而需使用水肺潛水的人員必先考取專業資格，並應為已入職者提供專業培訓。署方回應指救生員入職須考核相關資格，當中沙灘救生章和泳池救生章已包括徒手潛水的考核，因此入職的救生員對此有一定認識，又指在救生員入職前後均提供增潤課程。



但署方只提供徒手潛水增潤課程，不等於救生員已獲徒手潛水和水肺潛水的專業資格，不等於有能力應付工作需要，更不等於不用冒生命危險做潛水的工作。人命攸關，署方竟以偷換概念方式回應，實在令人失望。