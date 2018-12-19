特首林鄭月娥日前到北京述職，獲國家主席習近平讚賞，稱她帶領下的特區政府勇於擔當，體現了「志不求易，事不避難」的精神。當記者問林鄭點睇習主席對她的高度評價時，娥特「津津樂道」笑住話：「呢八個字係我喺演詞或者施政報告用過！」



嘩！真係失敬晒！林鄭的金句，連習主席都捧場，抵佢述職再一次「如沐春風」！老朽卻想起毛澤東在延安整風時期，發表過一篇著名的《反對黨八股》講話。毛對黨八股深惡痛絕，從該段話可以看出：一個人寫黨八股，如果只給自己看，那倒還不要緊。如果送給第二個人看，人數多了一倍，已屬害人不淺。



依毛的看法，自吹自擂不打緊，反正是關起門來做皇帝。然而，愈多人看到聽到就不妙，是以他又說：如果還要貼在牆上，或付油印，或登上報紙，或印成一本書，那問題可就大了，它就可以影響許多人。而寫黨八股的人們，卻總是想寫給許多人看的。這就非加以揭穿、把它打倒不可。



老朽因習主席高度評價特區政府的政績，「春風」未能共沾，卻想起毛澤東批評黨八股的嚴詞厲語，或許有點不識時趣，只是看到香港在特區政府的領導下，太多事未能迎難而上，導致民怨沸騰，好似大學畢業生初入職場的第一份薪水三十年不變，怎也看不見明天會更好，三十歲以下的公屋申請者中將近一半擁有大專以上學歷。人窮志短，難怪有人撒錢，有人就如餓狗般瘋搶，這不是整個社會的悲哀和墮落嗎？



香港的問責高官，收入高過世界領導人，然而，有高官要睇報紙先知社會發生乜事，有問責司長手握檢控權卻不作為或亂作為，應檢控的放生，對證據確鑿嘅漢奸黎刑恐東方男記者一案，拖拉逾十八個月仍在「研究」，如此「勇於擔當」，請恕老朽無言！