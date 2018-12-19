港產官僚講就天下無敵，做就有心無力。財政司司長陳茂波在網誌上邀功，稱受惠於高鐵及港珠澳大橋開通，十月份訪港旅客人次超過五百八十萬，預計全年旅客可破一四年的最高紀錄，達六千萬人次之眾。



擺在眼前的問題是，有那麼多旅客，香港有那麼大胃口吃掉嗎？別的不說，單說波叔吹到天花亂墜的「郵輪＋大橋遊」，啟德郵輪碼頭啟用至今五年，基本設施仍是問題多多，多一艘郵輪泊岸固然「頂唔順」，輪候接駁交通工具「打蛇餅」閒閒哋個多小時，旅客見過鬼怕黑，香港憑甚麼學人搞「郵輪遊」？



至於「大橋遊」，就更是黃腫腳──不消提。正正由於大橋香港段工程進度一直落後，以致通車要「等埋香港」而一拖再拖，為免貽誤「國家獻禮」的時機，惟有「趕鴨子上架」，在接駁道路尚未完善的情況下強行通車，結果就是每逢節假日旅客逼爆東涌，偃旗息鼓多時的「驅蝗」一幕再度上演。其實明眼人都知，不管是「光復」也好，所謂「舉報黑工」也罷，「播獨」才是他們真正的目的，然而不管怎麼，居民日常生活大受影響，切膚之痛卻是不爭的事實，而這一切歸根究柢，也是港產庸官辦事不力種下的惡果。不可不知，本港旅遊業自幾年前「佔中」、「旺暴」後一度墮入冰河期，如今喘定回穩，皆因市民亂極思治，社會氛圍回復正常，這中間並沒有特衰政府甚麼功勞，相反，一旦予有心人生事的口實，中港矛盾死灰復燃，旅遊業小陽春隨時打回原形，甚至比之前更慘。



山竹襲港後，運房局局長陳帆「潛水」多天，波叔卻把握時機做騷，扮義工清樹。有鑊孭第一個神隱龜縮，有彩攞第一個出來抽水收割果實，貪天之功為己有，這正是港產官僚典型的討厭嘴臉。