究竟是世上的老千太濫，還是香港的羊牯太多？警方公布今年首十一個月接獲近二千宗網購騙案，較去年同期激增三成二，涉款金額更高達三千九百多萬元。值得留意的是，被捕人士中以單獨犯案者佔大多數，反映網絡無王管，更加激發心存歪念之徒躍躍欲試，若說香港已經淪為網騙之都也絕不為過。



騙徒利用人類貪婪本性，在網上以平價促銷作招徠，騙得買家付款後，即玩失蹤，收錢不交貨固然可惡，然而，政府就提防網騙的宣傳嚴重不足，令不少買家誤以為網上購物會有足夠的法例保障其權益，怎知真相卻如警務處處長盧偉聰早前所指，騙徒或涉案的伺服器不在香港，警方追查上有難度。難怪不少騙徒明目張膽利用知名網上平台犯案，一來可以令買家放下戒心，二來執法單位打擊力度相當有限，既然道高一尺，魔高一丈，當然肆無忌憚為所欲為。



雖然說，只有老千而沒有羊牯，構不成騙局，不過港官經常以「罪案率持續下跌」、「去年罪案率創四十六年來新低」來說事，又沾沾自喜說「香港是舉世公認最安全的城市之一」，卻不去說說日漸上升的詐騙案有多嚴重，也只不過是粉飾櫥窗。日前就有位港產世界冠軍口琴家墮進電騙陷阱，損失接近六百萬元。相比起遭南亞匪扑頭、斬腳筋搶劫，人財兩失，詐騙案的苦主只是損失金錢，未有人命傷亡，這或許就是港官所認為的「安全」。



打劫無非為求財，既然匪徒已經能透過網騙、電騙達到目的，而且所得往往更為可觀，加上當局打擊力度有限，誰還會掄刀掄槍以身犯險去打劫？話說回來，港官又何嘗不是收了市民錢，卻不交出有效管治的貨？