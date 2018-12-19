沙中線紅磡站工程醜聞的誰是誰非，其獨立調查委員會完成聆訊並提交報告之時，才可望真相大白。而過去三十多天聆訊，港府高官在事件中的角色逐漸曝光，當中直接負責交通政策的運輸及房屋局局長陳帆作供時承認，自己是在傳媒大肆報道事件後，才翻看爆料電郵了解事件，又反問自己「會唔會係我做嘅事有缺失呢？」



最令人意想不到的是，陳帆形容此時此刻仍未清楚理解紅磡站的建造情況，其實他上任局長已有一年半時間，至今對紅磡站工程建造情況疑「唔清唔楚」，實在難以令人接受，究竟當中有否人涉及缺失，答案不言而喻。



無可否認，陳帆所屬的政策局，包括運輸及房屋兩大範疇，向來被指是「超級政策局」，因為工作之多，涉及的內容之廣，於政府十多個政策局是數一數二；然而，就算陳帆領導「超級政策局」是事實，這仍不是一個合理的辯解理由。



今次工程醜聞亦引申出另一個問題，就是陳帆之下有副局長，亦有常任秘書長、多名涉及工程的署長級高官，眾人之間有否盡可能分工合作，全方位檢視政策範疇的問題，避免出現盲點？



假如陳帆等人已是「盡晒力」，時間上幾乎是「榨乾榨盡」，也許要另覓解決辦法，而早前有議員建議政府成立獨立鐵路拓展署專責監管鐵路工程，並強化工程管理通報機制，或許就是出路。皆因政府多年來，一直奉行以鐵路作為公共交通骨幹的政策，故可見的將來，只會研究及落實更多鐵路支線，為免「跟到唔湯唔水」，倒不如找專責團隊去全面跟進鐵路工程。



再說就是高官能力及政府架構重組的老問題，如有高官力有不逮，甚至已成政治負累，硬撐下去對誰都無好處；政府架構方面，高官若決定按下不表，暫不就運房局「拆局」，便要承受有關惡果，切勿幻想可以未拆局作遮醜布了！