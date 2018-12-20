正論：眼前有地不用　何苦捨近求遠

國家領導人南下視察或勉誡上京述識的港府官員時，一再強調「為官避事平生恥」、「志不求易，事不避難」，這顯然不是無的放矢，而是反映中央非常了解港府施政的弊病。事實上，正因為港府胡混度日，遇着困難繞道走，碰到難題就避開，才導致矛盾日積月累，成尾大不掉之局，房屋問題正是如此。



港府高官聲稱未來十年香港需要約一千二百公頃土地，一再哀嘆「地從何來」。其實，一方水土養一方人，香港雖是彈丸之地，但若說沒有土地可供發展，大庇寒士俱歡顏，根本是無稽之談。香港農業式微，農地荒蕪變成可供發展的棕地，有團體研究發現，去年新界棕地面積達一千五百多公頃，超出政府及土地供應專責小組列出的一千三百公頃，但當中逾千公頃的土地未納入各新發展區。團體更指出，有二百一十幅棕地位於具發展潛力的範圍，質疑為何港府低估棕地發展潛力。



其實，未必是港府低估棕地的發展潛力，關鍵在於棕地業權錯綜複雜，港府無法擺平其中的利益轇轕，遇到壓力就跪低。年前的橫洲事件是最好的證明，原計劃發展三十四公頃，建造一萬七千個單位，最終「縮水」為發展五點六公頃，建造四千個單位，而且有關土地是利用棕地旁的綠化地帶甚至毀人家園才得到，引起爭議何足為奇。



除了棕地可資開發，還有其他的拓土選擇。政府以低價甚至免費為權貴階層提供的俱樂部用地，加起來面積達數百公頃，現時使用率極低，早就備受詬病，要求港府收回地權發展的民意一浪高過一浪，但港府始終不敢觸動權貴階層的蛋糕，對民間呼聲充耳不聞，不僅造成對土地資源的極大浪費，對基層市民尤其不公平，亦為拓土建屋自製阻力。



被港府藏藏掖掖的土地還有不少，包括被殺校的校園、破舊的公務員宿舍以及門堪羅雀的街市等。本報也曾踢爆多宗土地浪費醜聞，如房署轄下旺角某屋苑，幾千呎的空中花園長期鐵將軍把門；又如大埔富善邨附近一塊公地，曬太陽已經二十多年；再如屯門一塊土地長期被鐵絲網圍住。這些土地雖然較零散，但加起來面積可觀，善加利用可以解決不少實際問題，但港府一邊高呼「寸土必爭」，一邊坐視土地養蚊養草或者被霸佔牟利，卻不用來造福弱勢社群，令人為之氣結。



過去的軍閥不知道自己有多少子女財產，如今的港府也不知自己有多少閒置的土地，反正高官不是樓王就是住官邸，不是劏房發財就是一早在外國買好寓所，哪顧無殼蝸牛的痛苦。「明日大嶼」計劃之所以受到廣泛質疑，與其說是市民反對填海，不如說是不滿港府捨近求遠，好似莊子寓言中的河監侯那樣，欲引遠水以解燃眉之急。



正如本報一再強調，房屋問題的癥結不是沒有可用的土地，而是缺少有承擔、有魄力的官員，官僚心態不改，房屋問題永遠無解。