世界視線：記者淪高危行業　美新聞自由倒退

國際記者組織公布最新調查結果，今年全球共有六十三名新聞工作者在執行職務時被殺，人數比去年增加一成五。最諷刺的是，以宣揚「新聞自由」核心價值為己任的美國，竟然跟阿富汗、敍利亞、也門等並列最多記者遇害的國家。



今年六月，馬里蘭州老牌報章《首府憲報》遭槍手襲擊，五名新聞工作者喪生，是美國史上針對記者最血腥的暴力案件之一。有報道指，槍手的犯案動機是不滿多年前該報報道他騷擾別人的一宗案件。而要數今年最矚目的記者遇害事件，當數沙特阿拉伯異見記者卡舒吉在沙特駐土耳其領事館內遭殺害。儘管卡氏是沙特人，但有美國居留權，且為美國《華盛頓郵報》工作，算是半個美國記者，更何況，卡氏生前不遺餘力批評沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼，而現存證據在在表明，薩勒曼是整件事的幕後策劃者。



然而，面對新聞言論自由遭到赤裸裸侵犯，記者被殘忍謀殺，特朗普反應冷淡，甚至明言因為沙特跟美國有逾千億美元軍火合約，為免「影響就業」，即使參議院達成跨黨派協議，要求華府追究薩勒曼的責任，狂人仍然無動於衷。



特朗普對美國新聞言論自由的戕害絕不止此，他上台後一直跟主流媒體對着幹，動輒斥責媒體發布「假新聞」。他甚至因為CNN記者「出言不遜」，沒收對方的白宮記者證，最後在法院介入後方予以發還。更有甚者，特氏企圖效法北韓等地的做法，動用公帑建立官方喉舌，發放特氏認可的「正面」、「客觀」訊息。當然，銅板總有兩面，美國部分媒體也有濫用言論自由之嫌，特別是狂人上台後，主流媒體意識形態先行，反特朗普無所不用其極，人們可以看到，關於特氏的報道，不少只是基於所謂「匿名消息來源」，當中大部分甚至懶得要求特朗普回應，無形中自損傳媒在公眾心目中的公信力。



這就難怪自狂人上任後，美國的新聞自由排名跌跌不休，今次在記者安全度方面跟阿富汗等戰亂國家「並駕齊驅」，對山姆大叔來說，無疑是一記當頭棒喝。