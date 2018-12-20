產評：衰退兼缺水衝擊　新經濟舉步維艱

近期不少分析都擔心全球爆發信貸危機，就連美國總統特朗普都提到市場流動性趨緊，反映美國亦開始憂慮因「缺水」導致經濟衰退。傳統經濟低迷，促使各國千方百計投放資源谷增長。不過，若只管眼前穩增長而忘記革新的話，全球經濟長遠發展並不見得有出路！



環顧全球，已發展國家的經濟普遍僅能維持低增長，美國已算是較為突出，但一定程度跟推動大型稅務改革有關，而發動貿易戰的後果，正在抵銷稅改的刺激作用。近月美國零售市道已呈疲態，加上中美貿易戰和科技戰下，全球經濟景氣下滑，科技企業受衝擊，拖累美股幾乎陷入熊市。



再看新興市場，中國本身的經濟結構存在問題，同時正就貿易爭拗與美國進行談判。如今市場的焦點都落在中央如何穩經濟，以及各項資源的運用，但供給側結構改革和新經濟發展又如何？



新經濟的特點，是須要高度投入技術、研究、資本，且屬輕資產，增長相對快，而與製造業、金融及消費等傳統行業結合，衍生出高端裝備、新材料、新能源、生物醫藥、金融科技、訊息服務等的新興產業。新經濟的發展既能為舊經濟提供改革的新動能，亦有助提升整體經濟質量，從根本解決當前全球經濟所面對的問題。



如今全球量寬走到盡頭，舊經濟面臨「缺水」危機，而新經濟又未足以填補空缺。為了應對危機，全力保增長，各國惟有多修路橋、多建房屋、提供財政補貼刺激消費、減慢利率正常化步速，甚至讓匯率貶值帶動出口等，充其量可管控短期風險，卻不可能解決結構問題，更遑論要重建增長動力。



面對去全球化、貿易戰及科技戰，新舊經濟皆受到不同程度打擊，即使是美國這個科技強國，亦無可避免地受累於全球經濟下滑。眼前在這個資源重新分配的遊戲當中，透過調節財政和貨幣等政策，確可提供一個短暫的「救生圈」，但若想贏得更多資源發展，關鍵是要同時着手改革舊經濟，也要確保新經濟有足夠資源。



當前美國科技企業增長見頂，不能視為只是該國的事件，因這關係到全球創新科技發展步伐；中國製造業升級改造受挫，也不能視為個別國家事件，因這關係到全球製造業產業鏈和支持科技應用的龐大銷售市場。應如何分配資源為舊經濟托底，為新經濟注入所需的動力，重塑平衡互惠的大環境，是各國皆要面對的問題，也是未來十年全球經濟發展的重大挑戰。