功夫茶：展覽不變廿七年　科學館淪古董館

大科學家愛因斯坦去世後，大腦被製成標本進行研究，睇吓天才嘅大腦同凡人有乜唔同。計功夫茶話齋，港產官僚個大腦一樣有研究價值，淨係睇吓佢哋點解咁人頭豬腦，專係做埋啲能人所不能嘅蠢事，對世界進步同樣有莫大貢獻。



呢嗱，未入正題前，先同大家講吓常識。叫得做科學館咯喎，係咪理應傳授科學知識、展示最新科技？不過話明港產官僚能人所不能，最基本嘅常識，佢哋都有本事顛覆。立法會民政事務委員會尋日審議二千萬元更新科學館常設展覽撥款申請，結果唔講猶自可，一講嚇一跳，原來科學館嘅常設展覽已經廿七年冇更新過，展品殘舊唔在講，脫節過時先至最大鑊。難怪一眾立法會議員高呼不可思議，仲話應該禁止學生前往參觀，費事佢哋睇到呵欠連連，日後對科研卻步喎。



咁又係呀，港府本年度財政預算案預留五百億元支援創科發展，講到雄心萬丈咁款，但一個甩皮甩骨嘅科學館已見真章。喂，科技發展一日千里，唔使講廿七年咁長遠，單係呢三幾年已有翻天覆地嘅變化，好似通訊技術吖，幾年前4G已經好巴閉，但家陣即將進入5G年代；又例如廿幾年前大家都揸汽油車，但家陣唔止電動車大行其道，無人駕駛更係大勢所趨。所以話，山中方七日，世上已千年，港產官僚個個住喺深山咁不食人間煙火，腦袋仲停留喺石器時代，由佢哋推廣創新科技喎，有乜辦法唔烏龍百出、貽笑大方吖。



最離譜係，平時拉布多過食飯嘅反對派，今次都一反常態開綠燈，話唔介意通過更多撥款，但民政事務局高官就話唔係多撥款就做到嘢喎，仲強調唔可能花數年時間封閉全館翻新。咁就奇嘞，人哋話錢多好辦事，港產官僚竟然錢多都辦唔到事，唔係庸官懶政仲會係乜呢？何況科學館展覽落後，閉館翻新都唔會有人反對啫。



話時話，同樣情況已經唔係第一次，太空館就曾經被踢爆，將國際天文學聯會除名嘅冥王星繼續列入九大行星模型，簡直醜出國際，港產官僚有冇科技知識，係咪與時俱進，仲使問嘅。太空館同科學館淪為難兄難弟，欠缺教育功能唔在講，隨時誤人子弟事大，主管嘅康文署改名「不文署」、「科盲署」都得嘞。



香港搞創新科技搞極唔成，大家知點解喇。既然港產官僚一個二個都係古董腦袋，甚至不識八達通為何物，不如廢物利用，索性以懷舊做賣點，科學館打正招牌叫歷史博物館，展示八、九十年代古董化石，咁咪冇眼屎乾淨盲囉。