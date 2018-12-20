神州觀察：磨礪將士有殺氣　實戰方能見血性

解放軍不斷強調軍隊就是要準備打仗，一切工作都必須向能打仗、打勝仗聚焦，持續展開一系列大規模實戰化軍演，一方面通過大練兵整肅軍隊，另一方面向周邊國家展示軍力，然而未經戰爭考驗，難以驗證解放軍的戰鬥力。



內地軍媒日前發表題為「實戰面前人人平等」文章，批評當前練兵場，有個別指揮員訓練中嚴人不嚴己，要求下級搞野戰化、實戰化，自己卻搞生活化、散漫化；有的演習中要求戰士不用智能手機，自己卻甚麼時間都在用。與此同時，有的戰鬥員以兵齡短、學歷低自居，不懂不會的不去學、該懂該會的不去練。



文章透露出軍方對部隊是否真能打仗的擔憂，而早前軍媒也點出「我軍幾十年沒有打仗了，和平病已滲透到方方面面，如果不下決心挖根除弊，打起仗來必將付出沉重代價」。美國媒體亦曾分析指，解放軍和歐美等西方武裝部隊相比，相對缺乏經驗，而未來在戰場上，這可能會有災難性的後果。



冰凍三尺，非一日之寒。近年來解放軍內部出現懶、驕、奢、腐等不良作風，除了徐才厚、郭伯雄等腐敗軍老虎帶壞部隊外，中層、基層官兵也造假之風盛行，訓練弄虛作假，演習形同演戲，花拳繡腿走過場。



古人云，「軍罷戰，殺氣散」。解放軍曾經是一支歷盡苦難輝煌的軍隊，無論是韓戰與美軍為首的聯合國軍隊較量，還是中印、中越邊境之戰，都曾打出軍威。然而，自改革開放後，解放軍已有近四十年沒有打過仗，早已失去了以往的殺氣和霸氣。相比之下，美軍和俄羅斯軍隊至今仍在中東國家打巷戰。



解放軍最缺乏的就是作戰經驗，這點除非參加大規模戰爭，否則難以改善。事實上，解放軍近年頻頻派部隊到俄國參加聯合軍演，就是希望學習俄軍實戰經驗，而七十八集團軍日前組織曾赴俄參加軍演的官兵前往新兵營輔導訓練，讓新兵近距離感受實戰氛圍。但即便如此，仍然無法獲得實戰經驗。



「萬里飛沙咽鼓鼙，三軍殺氣凝旌旆」，古往今來，有血性士兵必有殺氣、有狼性，而有殺氣就必須不懼血光。有專家建議，培養解放軍士兵血性，可先從屠宰牲口開始，新兵訓練甚至軍校可設立該項目，培養士兵膽量和殺氣。此舉或看似突兀，卻不失為訓練將士的好方法。事實上，如果軍人連殺豬宰羊甚至殺雞都不敢，見到血就恐懼，又如何面對殺戮戰場？



解放軍以建設世界一流軍隊為目標，要求全軍「召之即來，來之能戰，戰之必勝」，但打勝仗的關鍵不僅僅是武器先進，更重要是人的精氣神，尤其是全軍將士，要有咬鋼嚼鐵的血性和敢於亮劍的殺氣和霸氣！