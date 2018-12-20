泛民主派似乎十分不爭氣。立法會補選的結果顯示選民不怎樣支持單講政治、不講民生的政客，而李卓人參選只是重複二、三十年來的所謂民主口號，全無新意，也與社會的發展要求嚴重脫節。當然，香港還有一批人盲目而不講道理，但總是少數，而群眾眼睛是雪亮的，怎會看不到泛民議員的政治化作為對香港有破壞無建設？李卓人之敗是正常不過，香港社會還是現實理智的，但泛民並沒有反思、檢討。



於是，泛民議員不去做實事，卻糾纏於律政司不檢控梁振英UGL案。林卓廷當過廉署調查員，但不等於其法律知識、對梁案的認識和擁有的證據超越律政司，他的鍥而不捨，不是個人問題，便是他對議員其他正當工作沒有興趣，捨難取易，只在梁案上空口說白話爭取曝光，他的作為與許智峯的幼稚同樣凸顯出泛民之困境。



立法會議員不管甚麼政治背景，都應該是為市民爭取權益，監督政府，而市民最大權益是各種經濟社會利益，特別是香港貧窮情況嚴重，立法會議員坐擁高薪厚祿，卻不去努力為貧民爭取改善生活，這樣的議員是瀆職，選民應棄之如敝屣。他們不是腦殘無知，豈會不知道空頭政治可騙選民於一時，卻不會長久，台灣民進黨的作為和後果便是明證。民進黨還可以台獨來出賣台灣給外國，但中央在香港禁港獨，這條破壞香港之路便被堵住。泛民政客本應好好檢討，重新努力為市民工作，可惜林卓廷、許智峯之流只會敗壞民主黨。