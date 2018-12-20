北京非常清楚，在中美貿易戰的背景下，穩住香港、保護好一國兩制下的香港很重要，知道特朗普瘋狂到一定程度的時候，會向香港開刀，威逼打擊中國。只是，老美拿香港開刀的時候，也會好好算筆帳，美國每年對港貨物出口盈餘高達數百億美元，若撤銷香港的獨立關稅區地位，老美直接經濟損失可說不小，老美在港公司的損傷更是難以估量，對老美試圖長期利用香港「和平演變」、顛覆中共政權的策略圖謀實乃自殘，這筆政治帳可大可小。



這些都是香港對老美的「價值」，它要傷害香港，定會傷到自己。同樣清楚的是，老美企圖用打擊香港威逼中國就範一定做不到。事實上，如今之香港的經濟和社會價值在中國「一盤棋」中，遠不如老美想像般重要，老美要打「香港牌」，根本起不到作用。



不過，港獨分裂勢力、反中亂港集團及其喉舌，倒是以為這是一個讓老美干預香港事務、為他們撐腰打氣、恐嚇北京的好機會，不妨大做文章，而且是正面、反面文章一起做；有人扮黑臉，有人扮紅臉，有人致函老美以取消香港獨立關稅區地位為武器，懲罰北京「打壓港獨」和破壞一國兩制；有的跑到美國，游說現在還不是時機取消香港的獨立關稅地位，以挑起美國輿論對這個問題的關注，方便「今後一路跟進」。此正反文章一唱一和，目的一致也，他們都是在幫助老美打中國，不惜把香港拖進去，其心可誅，其舉甚毒。今次中美貿易戰、國安戰，為他們提供了一個「漢奸上腦」的表演舞台。



所有這一切，山姆大叔看在眼裏，記在心頭。經此一役，反中亂港集團及其喉舌，還有港獨分裂勢力，都會在特朗普政府那裏記上一功，日後有所酬勞，不在話下。與此同時，為他們「日日當漢奸」增添新一頁也。