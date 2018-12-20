二○一八年即將過去，又到了回顧總結的時候。有美國辭典及出版商將justice（公義）列為今年年度單字，指該字的搜尋次數比去年上升七成四，每月瀏覽量及輸入次數分別達一億及五十萬次。為何「公義」忽然受到關注？也許正是因為美國人覺得公義愈來愈缺乏，而這顯然與特朗普有莫大關係。



公義是甚麼？大概是指公平和正義。理論上每個人都應獲得平等對待，不因種族、膚色、職業、財富、社會地位等而有所偏差。可惜這只是一種理想而已，現實中根本做不到，即使是以世界警察自居的美國，公義這種東西也是可遇不可求，可望不可即。例如特朗普前私人律師科恩因替其掩蓋「骯髒行徑」而被判囚三年，以及由特朗普引發的司法亂象、移民政策等種種爭議，都令人懷疑美國到底還有沒有公義。尤其是外交方面，特朗普一句「美國優先」，便將國際公義棄如敝屣。



最令人側目的是，沙特異見記者卡舒吉被殘殺及肢解，幕後黑手呼之欲出，惟特朗普並沒有採取任何制裁措施，反而連番為沙特辯護。在其眼中，任何東西都不及一千一百億美元軍火訂單重要，只要盟友能為美國帶來好處，便可以胡作非為，人權算得了甚麼？公義算得了甚麼？至於美國將國內法凌駕於國際法，在全世界橫行霸道，隨便抓人，更是毫無公義可言。香港反對派言必稱美國，將美式民主奉為圭臬，將美國價值奉為普世價值，這種人不是太傻太天真，就是腦袋有問題。