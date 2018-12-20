反對派最喜歡告洋狀，公民黨郭榮鏗最近到美國進行游說，權威聲稱美國政界已有共識，只要香港再出現五種情況，《香港政策法》及香港獨立關稅區地位便遭撤銷，包括再有人被剝奪參選權或當選人被褫奪議席、再有外國記者被逐、再對民主派提出政治檢控、拖延真普選、提倡訂立嚴厲的廿三條。何謂揸住雞毛當令箭，這就是了。



自從有人建議美國商務部重新檢視香港作為獨立關稅區的地位後，香港政界便炸開了鍋似的亂成一團，郭再來攙一腳不足為奇，但言論不值一哂。所謂美國政界到底是何許人？是唯恐天下不亂的國會議員？當地傳媒？還是政府官員？根據同樣出訪美國的民建聯議員所言，美國國務院官員向他澄清國會報告並非官方報告，不會改變香港特殊關稅區地位，猶如摑了郭榮鏗一巴掌。



更何況，所謂的五種情況，除了廿三條立法被港府存心拖延，其餘早就符合，劉小麗再被褫奪參選立法會資格，朱凱廸甚至連參選村代表的門檻也跨不過，這已是第幾次同類情況，人們也數不清；洋記者不獲發工作簽證，被視為奇恥大辱，美國若要行動，何必再等第二次受辱？至於真普選，與其說中央拖延，不如說反對派搞佔中適得其反。



講多無謂，食多會滯，既然大部分條件已經脗合，美國不體現「共識」更待何時。說到底，白鴿黨兩條政棍搗亂立法會被檢控，朱凱廸又隨時被DQ，反對派淆底了，惟有倚仗外部勢力玩靠嚇來壯膽。