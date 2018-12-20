內地慶祝改革開放四十周年，不管外界對中國未來如何疑慮重重，也不論中國如今存在多少問題，舉世公認的事實是，改革開放是人類有史以來最波瀾壯闊的社會運動，激發了中國人的創造力，數億人因此脫貧，中產人數達二點三億，超過美國之外任何一個西方經濟大國的人口，中美貿易戰的深刻背景就是美國感覺到自己的霸權受到前所未有的挑戰。



當內地人舉杯慶祝國家脫胎換骨之際，香港斯人獨憔悴。相對內地冉冉升起，不斷進步，民族自信心高漲，香港則是一片哀聲嘆氣。事實上，回歸後的港府管治無能，政治動盪，無日安寧，經濟發展苦無出路，醫療亂象無日無之，房屋問題積重難返，安老政策天殘地缺，教育資源分配不均，窮人數量愈來愈多，貧富懸殊更是冠絕全球發達經濟體。



香港競爭力每況愈下，民怨則與日俱增。青年問題尤為嚴重，最近有調查顯示，香港大學生初入職場的收入維持三十年不變，遠遠落後於同期通脹升幅及狂飆的樓價，生活質素不升反退。社會結構固化，一潭死水，年輕人對前途悲觀絕望，不少人將今日的困境歸咎於回歸，歸咎於中央，懷疑一國兩制，懷舊戀殖情意結濃厚，更有人走上街頭搞革命甚至鼓吹港獨。



昔日天之驕子降落凡塵，恰恰是「東方之珠」逐漸變得黯淡無光的縮影。