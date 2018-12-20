內地名作家二月河逝世，他撰寫的帝王系列小說風行大江南北，先生去矣，目前似乎後繼乏人。出色的小說家不多，能了解帝王心術的更少，殊堪嘆息！成功的小說家往往擅長掌握人物的內心世界，二月河寫康熙、雍正、乾隆皇帝極為傳神，原因是他閱讀了所有清朝人留下的筆記及小說，真實了解當時皇廷氛圍、官方用語、君臣心態，何時用文言文、何時用白話文都相當講究，二月河善於揣摩帝王術，因此能在政治上洞悉先機。



今日的世界愈來愈少帝王，但沒有帝王之名者，不一定沒有帝王之實，美國總統特朗普便視自己為無冕君王，故跟他打交道，就要了解他的心術。現任中國領導層不是不懂此道，但能登堂而尚未能入室。



正如昨日本欄所說，美國自特朗普上台後，由制度治國一變而成有家天下色彩，白宮主人的主觀好惡輕易地左右國家決策。中南海好應因時制宜，徵召一批具智慧的謀士，對狂人展開心理戰。



美國要壓制中國崛起是路人皆見之事，但力度可強可弱，如何使其由強轉弱，就要考驗北京的智慧。對白宮前任主人小布殊、奧巴馬下工夫，可能收效不大，因為當時的美利堅仍傾向於以法治國。如今則不同，你若能掀動起特朗普的情緒、心思，他只消一聲令下，壞事隨時可以變成好事，相反亦然。



早前，美國針對中資企業中興通訊，嚴重程度不亞於今日針對華為。但特朗普可以因為中國國家主席習近平的一通電話，便不惜破壞美國固有制度，私下放過了中興。可見對美貿易戰，其實也是一場對狂人的心理戰。如何能打好此仗？說不定重溫二月河的帝王系列會有幫助。