美中經濟與安全檢討委員會（USCC）早前向美國國會提交年度報告，建議美國商務部重新檢視香港作為獨立關稅區的地位。本月初到美國進行游說的公民黨立法會議員郭榮鏗表示，據他觀察，美國政界的共識是《香港政策法》和獨立關稅區地位「不會無限期地和沒有條件地延續」。



郭榮鏗又自行總結若香港再出現DQ議員等「五種情況」，獨立關稅區地位就會撤銷。行政長官林鄭月娥日前回應指，不明白為何一個外國國會、政府或政治人物可以對香港強加條件，強調香港依法辦事，不怕有人上綱上線，香港獨立關稅區的安排並非只優惠香港。



事實上，根據美國政府貿易代表處的數據，一七年香港是美國貨品第九大出口市場，農產品方面更是全球第六。美國對港貨物出口盈餘高達三百二十六億美元，加上服務輸出，美國在港盈餘更達三百四十七億美元，港美貿易亦為美國人提供逾十八萬個工作職位。可見港美貿易為美國帶來龐大利益，獨立關稅區的安排對美國亦有好處，取消《香港政策法》只會損人又害己。



而日前應美國眾議員邀請到美訪問的立法會議員周浩鼎，指行程中曾與美國國務院負責香港事務的官員會面，他引述官員指國會報告並非國務院的官方報告，又指國務院不會改變香港特殊的關稅地位。周又指希望透過外訪告訴外界香港落實一國兩制的事實情況。



同樣是訪美活動，周浩鼎到美國唱好香港，郭榮鏗則挾洋自重，唱衰香港，助美損害香港利益。