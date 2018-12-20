日本早前選出「災」為年度漢字，意味當地過去一年經歷不少天災。不過，造成破壞及人命傷亡的天災，卻沒有令遊客卻步，據日本觀光廳公布，今年訪日外國遊客已超越三千萬人次，創歷史新高。數字顯示，今年首十個月，中港台遊客佔訪日遊客近半，香港旅客逾一百八十三萬人次，台灣逾四百萬人次，中國大陸逾七百一十六萬人次。



從數字可見，大陸遊客為日本經濟作出相當的貢獻，皆因陸客的瘋狂掃貨「爆買」，的確對日本疲不能興的經濟起到了刺激作用。不過，日本人一面大賺大陸客的錢，一面也批評大陸客「爆買」對當地人造成不便。然而，針無兩頭利，北京一旦收緊政策，不讓國人到日本旅遊，屆時日本將會叫苦連天。



日本大賺國人的錢，卻從來沒有放鬆對中國的防範，日本內閣剛通過《防衞計劃大綱》，未來五年軍費增至二十七點四七萬億日圓，創歷史新高。而最具爭議的是把出雲號級直升機護衞艦改裝為搭載戰機的多功能護衞艦，意味日本將自二戰後首次配備具攻擊型航母實力的艦船。日本防衞省官員指此舉可提高日方的行動靈活性，應對中國在日本南部水域的軍事活動。此外，日本大買美國先進軍備，自衞隊的F35機隊將由原先的四十二架，於未來十年增至一百四十七架。日方亦有意引入美國聯合空對地距外導彈及長程反艦導彈，以具備從敵方射程外實施攻擊的能力。



日本這麼多搞作，還不是衝着北京而來！中國外交部循例「強烈不滿及反對」，指摘日本煽動中國威脅論，但所謂的「嚴正交涉」，還不是陳腔濫調？反觀俄羅斯，在跟日本有主權爭議的南千島群島，二話不說便建造了新軍營，並會為裝甲車輛興建更多設施。中、俄對日本的態度何其懸殊，中國看來要改掉「不稱霸」的老調！