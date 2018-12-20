美國參議院情報委員會日前正式發表報告，說明俄羅斯如何透過各大社交媒體平台散播假消息，暗助特朗普在二○一六年贏得總統寶座。研究團隊分析了數百萬則Fb、Twitter等社交網站的貼文，發現俄國某組織刻意向特定選民發送唱好特朗普的文字與影音訊息，試圖抬高狂人的選情。



該報告其中一個指控是，上述組織向保守派選民大力鼓吹擁槍自由、反移民等主張，刺激他們投票。如此一來問題就來了，不管是擁槍自由、反對墮胎以至對非法移民「零容忍」等，原本在美國就有一班保守派選民抱持相關立場。早在特朗普崛起前的幾年，如火如荼的茶黨運動，吸引的就是這班選民。更何況，提倡上述觀點，說到底也是言論自由的一部分，正如中國相關部門早前在美國報章刊登廣告，藉此向作為特朗普票倉的農民喊話，強調狂人發起貿易戰對他們生計的影響，一切按照遊戲規則辦事，從某種角度而言，比起透過游說組織對國會議員做工作，透明度還要大一些。當然，如果證明狂人競選團隊跟俄國人確有勾結，那又是另一回事了。問題是，如此操作實在太蹩腳也太礙眼，一個從不掩飾友俄立場的候選人，俄國人「投桃報李」，仗義相挺充當「助選員」，狂人選輸沒話說，否則必然有手尾跟。



至於說特朗普透過俄國情報部門搞到對手希拉妮的黑材料，假如查有實據，被彈劾乃應有之義。然而相關黑材料是真是假？調查部門是否像狂人所講那樣，對他窮追猛打卻對希拉妮輕輕放過？根據此一思路深挖下去，人們或會發現天下烏鴉一樣黑，美國政客沒有誰比誰高尚，而選民的眼睛亦非雪亮，極容易受別人影響甚至操控，所謂美式民主的不堪面目，只會進一步暴露人前。