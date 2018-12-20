有調查發現，香港大學生初入職人工平均數長年維持低水平，去年僅約一萬四千多元，同三十年前相仿，比一九九七年要少約兩千元，正好反映香港在回歸後是在進步還是退步。



大學生貴為天子門生，然而入職人工竟長年被壓低，可以想像得到，其他打工仔的待遇也好不到哪裏去。網上流傳一個笑話，指有不少僱主喜以新入職員工缺乏經驗為由，故意壓低人工，聲稱待僱員表現合乎理想時再作調薪。結果被應徵者反問，會否介意僱員待薪酬合乎預期時才作出恰如其分的工作表現？當然，上述只屬打工仔聊以自慰的想像，現實中絕不會有這種為五斗米而折腰的情況，因為時下大部分僱主生財有道，出手只有三斗米，要就要，不要的話，人力市場還有大把選擇，反正香港冇嘢多，大學生最多。



不過也得說句公道話，現今大學生的水平經常為人詬病，畢竟回歸後特區政府要擴大學額，增加大學生比例，結果大學生變成有量無質的代名詞，除了搞淫亂迎新營、佔領校園、撒麵粉慶生引致火警、𢱑了食物贊助結果冇尾飛陀，再也乏善足陳，是否足以與九七之前的大學生相提並論，也頗成疑問。僱主在聘用這班小學雞化的大學生之時，把人工訂得低一點，只不過為自己設下止蝕位而已。



正如港府也懂得諗盡縮數，將工作外判來減省開支，當政府也帶頭對打工仔搞剝削，何況是在商言商的商家？畢竟企業就是要為股東謀取最大利益，如果可以，將大學生人工壓至一萬元以下，也不會有僱主反對。有人說香港跟台灣一樣陷入低薪困局，但不同的是，香港物價與樓價之高豈能與寶島相比？