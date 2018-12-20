大熊貓是國寶級動物，亦是最具中華象徵意義的動物，因此成了中國外交的友誼大使，不過時勢逆轉，便難免變成代罪羔羊。馬來西亞新政府上台後，對華政策開始大挪移，連友誼吉祥物大熊貓亦相繼被遣送離境。



中國於二○一四年向馬來西亞借出一對大熊貓，一五年熊貓ＢＢ「暖暖」在當地出世，但馬國政府早前以養不起為名，將「暖暖」送回四川的熊貓繁殖研究基地，最近，牠的父母「興興」和「靚靚」也要被送回四川，若落實，兩隻大熊貓便結束自一四年出使馬國友邦的使命。



馬來西亞遣送大熊貓的藉口是太貴、養不起。據解釋，馬國每年需為一對大熊貓付租金七百八十萬港元，加上每月大熊貓館的開支高達三十八萬港元，包括飼料費、電費、員工開支等，所費不菲。另一方面，動物園大熊貓館的每月門票收入只有約五十七萬至七十六萬港元之間，入不敷支。



帳面計算，大熊貓館每年帳面盈餘只有約二百二十萬港元，扣除大熊貓在當地的年租，馬國飼養這對大熊貓每年或帳面淨虧損五百萬港元左右。這很貴嗎？別說對於一國一市的財政，即使是對於一家小型企業，亦不算大數目。何況，大熊貓館在彼邦要增收益，可以宣傳及發售紀念品；要加強教育功能，也可以多向青少年及學校開放生物與動物教育，問題只是馬國政府的態度。



欲加之罪，何患無詞？因此，貴，從來不是問題，只是藉口。但政治卻是大問題！



自從馬哈蒂爾重新執政後，上屆政府與中國政府或機構簽訂的基建與發展計劃相繼被推倒或叫停，訪華之後，兩國關係雖沒有大倒退，但不像以前友好，中國民營企業在當地投資相繼遭到刁難，簡言之，鐵路太貴、港口太貴、房屋太貴，如今，連大熊貓也太貴，畫公仔不用畫出腸吧。