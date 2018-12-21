產評：息魔進襲狼夾兇　信心危機更嚇人

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，但表示注意到經濟發展的疲弱信號，更強調在非常時期「絕對願意」使用反周期資本緩衝措施。可見，美國經濟不確定性增加，令該局對加息的取態有所軟化。投資者須高度關注，一旦美國經濟逆轉，中國又可能出現硬着陸，一場席捲全球的信心危機，將比「息」魔來襲更加兇險。屬外向型經濟的香港，勢難獨善其身！



聯儲局官員除了將明年的加息次數預期，由三次減至兩次之外，同時下調了今、明兩年美國經濟增長及核心通脹預測，顯示市場的憂慮實非杞人憂天。目前聯儲局繼續朝中性利率方向加息，短期利率趨升，令美債孳息率曲線趨平坦，最怕是長短債息倒掛，應驗了經濟衰退的說法，屆時要關心的並非加息與否的問題，而是滯脹風險來襲。



近日十年期美國債券孳息率下跌，反映資金對美國經濟前景投下不信任票。事實上，先行反映經濟景氣的美國股市，今季反覆回落，本月且是一九三一年經濟大蕭條以來最差的十二月份。此外，美國小型股羅素二千指數更已由八月份高位累跌逾兩成，進入技術熊市。現時道指、標普五百指數及納斯達克指數只要跌多約2至7%，便會陷入熊市，屆時必觸發信心危機！



再看歐洲，除了德國外，其他國家的經濟全無起色，英國更飽受脫歐煎熬。至於亞洲，日本正承受長期超低息的惡果，處於二十年經濟迷失之中；而作為新興市場龍頭的中國，經濟前景亦因貿易戰而變得不明朗。全球經濟無一片樂土，若有任何「黑天鵝」事件，金融市場勢必震盪。



美國和中國是香港的兩大經貿夥伴，兩地經濟不穩，意味香港所面對的外部環境日趨嚴峻。香港人且別因為美國或放慢加息步伐而感到高興，皆因更大的挑戰正在前面。近年港股一直依靠北水和中國企業融資來充撐場面，可如今內地經濟亦自顧不暇，企業海外融資需求下降，港股要面對「斷水」之苦，近季交投愈見低迷，經已響警！



至於樓市，雖然利息因素可能暫得紓緩，惟始終影響樓價因素眾多，在南來資金趨減，經濟不景下商業活動收縮，居民收入下降，加上政府不斷增加土地及房屋供應等，皆不利置業或物業投資需求，不利樓市前景。



好事不上門，壞事沒完了﹗亂局如斯，香港經濟豈可樂觀？眼前年關快到，經濟穩中存憂。無論是香港企業抑或普羅市民，都應該居安思危，及時掌握全球經濟形勢變化，增強市場風險意識，做好風險管理。



