正論：司長龜縮毀法治　核心價值變偏心

法治精神和司法制度是香港最重要的核心價值，但如果司法淪為包庇護短的政治工具，法治變成選擇性檢控的代名詞，則核心價值無從談起。從前特首梁振英UGL案，到黎智英恐嚇東方報業男記者案，再到政治黑金案、佔中案，律政司一再將核心價值扭曲為「偏心價值」，司法蕩然，法治無存，簡直就是香港的千古罪人。



轟動一時的前特首梁振英收取澳洲企業UGL五千萬港元案，以律政司一紙簡短聲明、「證據不足」為由不提出檢控告終。此案調查四年，案情複雜，指控嚴重，到底如何證據不足，律政司語焉不詳，難怪聲明一出，輿論嘩然。連日來，立法會議員不分黨派均對事件咬實不放，法律界人士更炮轟有關決定無法令人信服，徒令國際質疑一國兩制走樣變形，紛紛要求律政司司長鄭若驊現身解畫。惟令人難以置信的是，值此風頭火勢，鄭若驊竟然放大假，身為下屬的刑事檢控專員同樣拒為爛攤子作出交代。可以說，有關決定不但未能令事件水落石出，反而蒙上偏私包庇的陰影，對涉案人以至整個社會都不公平。



這不禁令人想起梁錦松偷步買車案。同樣涉及高官，同樣有以權謀私之嫌，當時的律政司同樣不提出檢控，但最起碼做戲做全套，聲明長達十七頁紙，徵詢了獨立法律意見，並由刑事檢控專員親自解釋，與今次的含糊其詞，對比鮮明，而鄭若驊龜縮潛水，更是無私顯見私。兩宗案件，體現了回歸廿一年來法治禮崩樂壞，沒有最醜，只有更醜。



當然，律政司有法不依，徇私枉法，製造不公，絕非一朝一夕的事，UGL案起碼有個結果，但壹傳媒黎智英恐嚇東方報業男記者案呢？該案事隔超過十八個月，東方及受害記者先後十一度去信詢問檢控進度，律政司依然大玩拖字訣，一律以廢話虛話敷衍，擺明不想執法。正如有人指出，此案證據確鑿且案情簡單，律政司要麼告，要麼不告，至少給當事人一個答覆。連複雜得多的UGL案都有個了斷，恐嚇記者案卻漫無了期地拖延，不是「翹埋雙手睇你點死」是甚麼？不是打壓忠良是甚麼？不是助紂為虐是甚麼？



欲赦之罪，何患無詞。同樣一句「證據不足」，不僅放生了梁振英，更成為放生黎智英政治黑金案的通行證。到了「證據不足」都不足以自圓其說，律政司又提出「證據太多」，為放生黎智英指揮策劃佔中製造理由。連如此荒唐的藉口也可宣諸於口，香港還有甚麼倒行逆施的事情不會發生？司法保護傘嚴嚴實實牢不可破，黎智英還有甚麼傷天害理的勾當幹不出來？



回歸廿一年，司法核心價值走樣變形，早就成為洋奴餘孽、走狗漢奸互相包庇的「偏心價值」，律政司一蟹不如一蟹，從來沒有做過一齣好戲，從來沒有為守護法治做過一件好事，港府更從來沒有「請對」一個律政司司長。前任的袁國強任內爆出佔中案、黑金案，他一味拖延；到了現在的鄭若驊，不止拖延，直情明目張膽放生。連律政司都不嚴正執法，不做好法律工作，不務正業，香港焉能不沉淪？法治焉能不敗壞？法律面前人人不平等，梁振英和黎智英成為放生把戲的得益者，只有東方才是受害者，而且只要東方繼續站穩愛國愛港立場，繼續成為反中亂港集團的眼中釘，各種打壓勢必陸續有來。



幸好，人們眼睛雪亮。昨日再有民調公布，鄭若驊民望續破新低，再次「墊司底」，這已是月來第三份民調得出同樣結果。放生梁振英，反對派必然追殺；放生黎智英，建制派亦絕不可能輕饒，鄭若驊四面楚歌，就連其上司林鄭月娥都不敢開腔盲撐，行會召集人甚至要求鄭若驊公開交代，可見左中右三路都沒有支持者。如果說鄭若驊仕途命不久矣，隨時成為最短命律政司司長，雖不中亦不遠。



