神州觀察：農藥毒食上餐桌　唯利是圖遍神州

內地社會世風日下，人性沉淪，為蠅頭小利便可鋌而走險，甚至投毒放火、殺人越貨，同胞相殘亦在所不惜，公序良俗早已不知為何物，到頭來恐只落得個害人害己、自掘墳墓的下場。



江蘇泰州有婦人為了賺錢，於是打起捕鳥的主意，一開始用網或帶電的鳥籠捕捉，後來覺得不過癮，乾脆以農藥浸泡穀物灑在林中，以致成堆的雀鳥遭毒殺，單是家中雪櫃就被搜出四百多隻鳥屍。更糟糕的是，毒死的雀鳥是被賣到餐館供人食用，前後坑了多少人不得而知，總之昧心錢是賺足了。



這究竟是怎樣的一個民族，在利益驅使下又能做出多少無良之事來？萬一有食客因此中毒而死，或引致其他不良後果又當如何？很顯然，對於有些人來說，這種事問了也是白問，尤其對一個毫無信仰、道德淪喪的民族來說，一切皆有可能。單看那婦人賣毒鳥如賣尋常之物，而餐館接收得又如此心安理得，彼此默契非常，便知在這個瘋狂的國度，金錢才是他們唯一的信仰。



人人害我 我害人人



眾所周知，這些年內地的食品藥品乃至工業生產、自然環境等方面安全隱患處處，毒奶粉、假疫苗、坑渠油等危害民眾健康之事層出不窮；注水肉、灌漿肉、膠製的豬耳朵更是無奇不有。遼寧瀋陽日前又揭發有人以豬腿冒充驢腿，發臭發黑亦照賣不誤，對於這種人，只怕跟他講甚麼道理也是徒勞。



有人說，中華民族已到了最缺德的時候，此話絕非危言聳聽，多少國人為了一己之私而將道義良知拋在腦後，以弄虛作假、坑蒙拐騙為業，以落井下石、荼毒同胞為樂，滿腦子盤算的就只是如何賺錢。就拿時下氾濫成災的非洲豬瘟來說，已經蔓延至廣東境內，會不會殺入香港沒人說得準，卻有無良奸商專門於疫區收集病死豬，轉售圖利，增加瘟疫傳播風險，堪稱喪心病狂。



古話說得好，窮則獨善其身，達則兼濟天下，可惜在金錢掛帥的現今社會，想要做到這點簡直比登天還難。正如那些「先富起來」的人，不但沒有帶動大家一起致富，更合起來想方設法坑害他人，「結石寶寶」、「大頭娃娃」、過期疫苗，哪一個不是出自他們之手？至於窮人亦不能安貧樂道，固守本分，每每惡向膽邊生，胡作非為，最終導致整個社會淪落至人人害我、我害人人境地，誰也沒有好日子過。



「我死之後，哪管他洪水滔天。」這是臭名昭著的法王路易十五說過的話，想不到在幾百年後，竟成了十四億中國人的集體心聲，實在相當諷刺。泱泱大國，號稱擁有五千年歷史文明，曾以春秋大義為奉，薪火相傳，如今卻是禮崩樂壞，從惡如流，幾千年的進化過程算是白費了！



