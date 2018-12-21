功夫茶：大橋交通無改善　玩殘旅客又添怨

港珠澳大橋被譏為「奈何橋」，絕非浪得虛名，工程期間死傷枕藉唔在講，即使大橋開通咗將近兩個月，依然係要接駁巴士冇接駁巴士，要購物商店冇購物商店，大批旅客被焗咗上橋，只能含住啖怨氣大嘆「無可奈何」，不過奈何橋都有孟婆湯飲，港珠澳大橋就搵支水都冇，你話係咪玩客吖。



嗱，尋日係澳門回歸紀念日假期，唔少澳門朋友晨早出動，諗住經港珠澳大橋過嚟香港玩吓，點知接駁嘅金巴又試唔生性，冇安排足夠巴士，結果又再出現逾千人大排長龍等巴士嘅墟冚場面。有旅客由朝早十點排到中午十二點都只係去到人龍中段，鬧爆巴士公司收買人命，「曬死都未上到車」，唔少長者頂唔順，索性放棄行程，「回歸」澳門；有人就唔甘心出咗澳門境兼排咗兩粒鐘，返轉頭得個吉，於是選擇繼續死等，結果三粒鐘都未上到車，真係怎一個慘字了得。



你都咪話唔諷刺，港珠澳大橋原意係為咗便利三地居民往來而設，點知淨係等巴士都閒閒地幾粒鐘，仲話「一小時生活圈」喎，「三小時等鑊甘」就差唔多。好明顯，尋日等車人龍完全係巴士公司疏忽，冇事先安排足夠車輛應付旅客，明知口岸打晒蛇餅，亦調動唔到其他巴士疏導人潮，擺明冇吸取大橋開通初期嘅教訓。鬼咩，澳門放假啫，香港呢邊唔係呀，你慌唔係港方呢邊粗心大意，結果搞出個大頭佛咩。



講真，單單一日嘅澳門回歸假期就暴露出大橋配套設施有幾唔掂，唔止等車等餐懵，澳門口岸旅檢大樓商舖仲要十室九空，汽水機清晒倉又唔補貨，話旅客被斷水斷糧一啲都冇誇張。加埋早排懷疑爆水喉，搞到天花板漏水，變身「水簾洞」，真係沒有最甩漏，只有更甩漏。香港呢邊亦唔好得幾多，旅檢大樓設計同樣失敗，連男廁都要排長龍，港府高官所謂嘅改善金巴安排，家陣證明得個講字，嚟緊聖誕新年外遊高峰期殺到，肯定倒瀉籮蟹，亂過亂世佳人都似。



真係諗極唔明，交通配套同旅檢大樓設施，只係手板眼見工夫，又唔係登陸月球、移民火星咁大陣仗，官老爺咁都搞到一鑊粥，究竟係想趕客呢，定係想令呢個世界新七大奇景之一嘅大橋，淪為世界級笑話，兜個圈嚟羞辱國家呢？



所以話啫，特衰政府一方面攞訪港旅客人次破紀錄嚟自吹自擂，另一方面又冇做好旅遊配套設施，同自毀長城冇乜分別嘅咋。唔通官老爺想逼旅客對大橋避之則吉，又或者等車等到鼓譟鬧事，先至肯認真改善問題？



