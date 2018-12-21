世界視線：突宣布撤軍敍國　特朗普獨排眾議

美國總統特朗普突然在社交網站宣布，美軍已成功擊退敍利亞境內的極端回教組織「伊斯蘭國」（IS）勢力，美軍留在當地的理由已不復存在，決定全面撤走部署當地的二千名美軍。特朗普的決定幾乎受到內閣成員及國會盟友的一致反對，卻仍一意孤行，顯示他亟欲顯示「乾綱獨斷」的政治領袖高度。



特朗普的撤軍決定，貫徹其「突然襲擊」的風格。共和黨資深參議員、特朗普的忠實盟友格雷厄姆對此表示震驚，稱並未得到白宮的知會；多名參議員向副總統彭斯表達關注。事實上，不僅議員被蒙在鼓裏，多名內閣成員據報亦是從總統的推文得知有關決定。



軍方尤其反對美軍撤出敍利亞。國防部長馬蒂斯及參謀長聯席會議主席鄧福德一直強調，美軍撤出敍國無異於將該地區拱手相讓予俄羅斯和伊朗。問題是，馬蒂斯已從特朗普的信任圈核心逐漸淡出。特朗普上台之初重用軍方將領，目的是向外界傳達對外強硬的形象，狂人執政初期亦的確對馬蒂斯信任有加，但隨着後者進諫的次數增多，特氏變得愈來愈不耐煩。除了從敍國撤軍，馬蒂斯由創建太空軍到派軍隊到美墨邊境執行阻截「大篷車難民」的任務，均與狂人意見相左，但最終無一例外被迫執行。



如果說馬蒂斯被打入冷宮，早就失去影響力，狂人的兩大忠臣：國務卿蓬佩奧以及國家安全顧問博爾頓，皆對撤軍期期以為不可，特別是後者，早前還在聯合國大會上信誓旦旦，只要伊朗一天不撤走在敍國的所有軍力，包括非正規武裝和民兵，美國絕不會從敍國撤軍，狂人的「推文總統令」不啻於狠狠摑了博爾頓一巴。



特朗普要求美軍撤出敍國並非今時今日的事，他對於對外戰爭的看法，比華盛頓傳統政客簡單，基本上只算經濟帳，美國在敍國花大筆的錢，敍利亞人卻沒有錢買美國貨，等於有出無入，這筆虧本生意實在做不來。更何況狂人現在把全部目光放在連任工程上，讓在敍國的大兵們回家，奧巴馬做不到的，他特朗普卻做到了。



