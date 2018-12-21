一八年即將過去，年底回顧，國際上最大的事還是美國總統特朗普的胡作妄為。除了一些枝節的胡亂措施，特氏的作為是帶有目的，也是與美國極右派政治勢力的主張相符，只是社會與媒體不熟悉，也不去發掘，便變成特朗普瘋狂。真正瘋狂的不是他個人，而是背後的極右勢力。「美國優先」帶有強烈的種族及文化歧視，白種人、基督教、男性，白種人也分等級，要純種白人；宗教表面上是基督教，底下卻是猶太教；男性自然排斥女性，以及其他性取向的人。



這樣的極右勢力便不可能再以民主、自由、公義來作標準，特定利益的優先不可能接受普世式的民主、自由、公義。這樣的思想也不是精英主義，甚至變為反精英主義，因為精英是需要刻苦努力，任何人苦幹之後成功便可進入精英行列，而特朗普與極右勢力並不容許別人努力，卻肯定自己有天賦權利，他們的陣營便排斥他們不喜歡的，卻說不出標準與道理來，含糊之中包含許多見不得光的主張，也可以讓領導者隨意界定。



或許我們看不到美國這個極右勢力的制度化、理論化，一如新舊納粹和日本軍國主義一類的種族主義，但讓它繼續茁長發展，肯定會逐步形成並公開宣揚，參考納粹主義在德國興起的歷史，便會明白其發展趨勢。正因為有極右，民眾向左激變也在所難免。法國「黃背心」動亂也許代表更大規模民眾的起義。左右衝擊，歐洲社會將首當其衝，美國能置身事外嗎？