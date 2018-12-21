中共官方編寫的《改革開放四十年大事記》，對一九八九年的六四事件，用的是解放軍戒嚴、開槍鎮壓時的說法：「黨和政府依靠人民，旗幟鮮明地反對動亂，平息在北京發生的反革命暴亂」。這個定性寫入官方文件。



六四事件發生後的最初一、兩年，官方宣傳都是這樣講。局勢漸穩之後，為了平撫民怨，「打破美國和西方的制裁封鎖」，化解前蘇聯和社會主義陣營的崩解壓力，實行韜光養晦之策，改善國際形象，繼續吸引外資，中共不再公開講六四事件是「反革命暴亂」，而是稱「六四政治風波」。



鄧小平一九九二年南巡，要推動改革開放再上新台階，不搞「姓社姓資」之爭，「引導」輿情「向錢看」，官方文宣盡量迴避六四，「避免揭傷疤」，遂將這場「反革命暴亂」稱之為「八九年春夏之交的那場政治風波」。再後來二十多年，中共官方盡量不提這件事，似乎從未發生，只是每年六四前後，官方依然高度緊張，如臨大敵，以「維穩」之名嚴控監視對象，天安門廣場軍警密布。



這說明中共知道六四事件雖已淡化，但火種未熄，稍有放鬆，就可能星火燎原，何況黨內外、國內外「自由派」一直拿「平反六四」和推行政改「綑綁說事」，中共遂對六四問題一直「明鬆暗緊」。



如此這般，將近三十年過去，中共「兩手都硬」，改革開放富民強國，商品大潮、物欲橫流，國人漸漸淡忘六四，年輕一代更不知六四為何事。中共十八大後，因應新的「國內外複雜多變的形勢」和推動中國特色社會主義新時代任務，樹立政治權威的需要，中共在政治和意識形態領域全面收緊。中共「自信」對六四事件的定性評價可以重回「最初」，不必藏着掖着也。