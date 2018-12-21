最近有調查顯示，本港大學畢業生去年的起薪點中位數只有一萬四千三百多元，比一九九七年還要少一千多元。同一時期，香港經濟累計實質增幅超過八成。也就是說，過去二十年經濟蛋糕大了將近一倍，大學生收入卻不增反減，真可謂：少年識盡愁滋味。



早前另一項研究指出，香港已超越紐約成為全球最多超級富豪居住的城市。所謂超級富豪，指的是身家超過三千萬美元，去年香港一萬多人擁有此身家，人數按年增長三成一。一方面超級富豪大增，一方面大學畢業生收入二十年如一日，反映少數人瓜分了大部分經濟蛋糕，這正是貧富懸殊愈演愈烈的主因，也是社會動亂不已的根源所在。人們常說，掌握了青少年，等於掌握了未來。香港社會躁動不安，充滿戾氣，其中一個原因就是青少年問題日益惡化，而青少年問題說穿了就是就業和前途的問題。香港經濟結構單調，產業空洞化，就業選擇不多，造成學歷和職位錯配，去年從事低技能工作的大學畢業生將近十八萬人，創下三十年新高。



由於階層固化，整個社會有如一潭死水，向上流動的機會愈來愈少，加上樓價高企，居住問題惡化，青年人既看不到前景，更看不到希望，人生失去目標，除了容易意志消沉，也容易憤世嫉俗，更容易扭曲價值觀。近年社會日趨政治化，許多青少年走上街頭，以致淪為政治炮灰，部分固然是受到反對派唆擺，部分則是出於對社會的疏離和對現實的不滿。