香港人常自覺高人一等，但凡有不文明的醜事發生，第一反應必然是「呢個係大陸人」或「呢個係新香港人（新移民）」，總之就是不承認香港人和內地人分別不大。日前有車主駕車到東區醫院急症室讓家人求診，竟將私家車停泊在救護車通道，阻礙緊急車輛出入和病人上落，車主期間曾折返，但毫無愧色，後來才施施然將車駛走。



這個車主可謂將香港人自私自利的個性表露無遺，為了方便自己家人，懶理其他病人死活，與內地不文明的民眾相比，兩者有何差別？更不堪的是，內地時有虐待動物事件發生，香港也不遑多讓，旺角日前就發生令人髮指的虐狗案，中年男子以高球桿暴打黑色唐狗，唐狗不斷發出哀號，驚動途人，中年男子逃之夭夭，幸好整個過程被閉路電視拍下，警方火速拉人破案。



筆者不相信兩件事的主角都是內地人或新移民，他們是地道香港人的機會肯定最大，但香港人又如何呢？一樣自私自利，一樣殘暴不仁。香港人唯一可以自覺優越一點的是法制較健全，起碼警方對虐待動物案重視，判刑亦比以前重得多。



柏楊三十多年前寫下《醜陋的中國人》，許多醜行時至今日依然不改。香港是中國的一部分，當然沒有例外，所有中國人有的醜態，香港人也有，單是「髒、亂、吵」和「窩裏鬥」，前者從鬧市街頭到橫街小巷、從街邊食肆到高級商場，皆輕易可見；至於後者，看一看反對派政客狗咬狗骨就一清二楚。