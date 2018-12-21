忠心走狗的特點是，對外人呲牙裂嘴，死咬不放；對主人低眉順眼，聽教聽話。前特首梁振英UGL案及漢奸黎黑金案殊途同歸，律政司均以「證據不足」為由放棄檢控，反對派對前者死纏不休，對後者卻當無事發生，分明就是雙重標準。



UGL案拖延數年，終於有個了結，民間對律政司的處理手法有不同意見很正常，反對派以「天下為公」之名發動上街抗議也好，尋求司法覆核也好，都是行使公民權利，本來沒問題，問題是反對派私心自用，做得太肉酸，無法服眾之餘更自暴其醜。



相比UGL案，發生於佔中前的政治黑金案對香港禍害更大，牽涉更多，更涉及外部勢力操控本港政治，而不少政客將黑金「袋住先」，更是食相難睇。反對派對自己人收黑金就心安理得，但不忿梁振英收取報酬；反對派不滿律政司放生梁振英，卻滿意律政司包庇漢奸黎，活脫脫演繹何謂法律面前，漢奸及反對派更平等。



香港反對派政客不是為公眾服務，公益行先，而是只為幕後金主服務，只聽一個老闆的指揮，這不是「民主派」，而是「金主派」、「走狗派」、「漢奸賣港派」。



反對派口喊「民主」，曾經迷惑了不少人，但日子久了就露出其洋走狗原形，最近在立法會補選中接連敗北，足證被選民唾棄。可惜反對派不知反省，一條路走到黑。