中國大國崛起，實力異乎疇昔，鄧小平為北京領導層留下「韜光養晦」的四字遺訓是否不合時宜，惹起連番爭論。過去我認為該四字仍合時宜，如今有了新想法，建議改作「外圓內方」。



國家確實已冒起頭來，但是仍遠未到可與日月爭輝的地步，所以過去幾年，筆者多番強調鄧老爺子的訓示仍具現實價值，未可輕言廢棄。此言對於不少「逢中必撐」的人當然不中聽，覺得在下是滿肚子的不合時宜。



不過現實仍然是現實，中南海很理智，每一次外交的關鍵時候還是選擇了「韜光」。去年，印度派兵進入中國境內，阻止中方在洞朗地區修建工程，兩國一度派兵對峙，戰火一觸即發，最後還是北京在表面上讓步，暫停了工程，才平息事件。今年，美國在貿易問題上對中國連番進逼，內地官方一度宣稱不怕以硬打硬，實際上又如何？北京還不是在談判上一再讓步！



一旦斟酌局勢後，中國領導層仍是會採取韜光養晦策略，想急於冒頭，有時是急不來的。鄧小平的遺訓本身沒有問題，但不知怎的，不少人把它當作是「龜縮」的同義詞，因而反感。為免再惹誤解，我提議索性改用「外圓內方」四字，意思是表面上可以圓融變通，但內裏原則不變，這是中國傳統的處世態度，故不止於可用作短期策略，甚至可以永續秉持。



據說，中印邊境衝突平息後不久，中國已開始或疏或密地在洞朗一帶開展工程，北京並無完全龜縮，國家的原則亦沒拋棄，只是對外採取了一種較圓融得體的處理手法。如今的對美貿易談判亦一樣，就算將「中國製造2025」改作2035也沒問題，只要基本國策不變便行。