日本以「災」字作為年度漢字，的確十分應景。二○一八年即將過去，一回望，觸目皆是不堪，九月十六日，香港被超強颱風山竹蹂躪，斷枝塌樹，滿目瘡痍，翌日打工仔在沒有路面公共交通工具下，仍要披荊斬棘「準時返工」，老朽深感他們才是「事不避難」的實踐者！



另一方面，豬年未到，非洲豬瘟卻一發不可收拾！內地自今年八月證實遼寧爆發豬瘟後，廣東省最近亦淪陷，豬瘟疫情已經殺到珠海，來勢洶洶，香港業界擔憂疫情若持續，豬肉價格恐會上漲。遙想抗戰時期生活困苦，當時有一副過年對聯，道盡時勢艱難：油條已貴，燒餅更昂，看指數才漲三成，勒緊肚皮辭舊歲；破帽難縫，寒衣未剪，念物價早過十倍，裝何面目拜新年？老朽自幼家貧，對此感受殊深。南來香港，早年一毫錢豬皮，滷醬油可吃幾餐；今環境略有改善，每逢新年，都要整一煲竹筍炆豬腩肉，連吃一周。如今豬瘟來襲，新年隨時「食無豬」矣！



過去一年，香港的自然災害猶幸沒有造成嚴重傷亡，不過香港社會動盪不安，政府高薪養庸官廢柴，管治無能，尤其法治淪喪、司法不公最為人詬病！至於經濟發展無出路、窮人有增無減、房屋政策一籌莫展、安老政策得個噏字、醫療亂象提起心寒，香港嘅「災情」真係一匹布咁長！



講開災情，香港好似撞邪咁，今年十月十六日港鐵四線齊冧，堪稱史無前例，港鐵向政府提交的報告，又話主因係「兩不知」，揭發港鐵對兩個信號系統重置方式矇查查，對使用約二十年的系統未悉重置方式有別！港鐵仍然死剩把口，不認人為疏忽，盲目兼盲塞，難怪愈錯愈大鑊，沙中線紅磡站月台工程問題多多，日前鑿開八處月台層板檢驗，已發現三條鋼筋有問題！



唉，過去一年，香港在天災人禍下，確實極度重傷！