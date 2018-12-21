日本最近通過新版防衞大綱，宣布斥巨資購置包括F35隱形戰機等美式軍備。由於當下中日關係有改善迹象，朝鮮半島局勢亦有所緩和，外界批評安倍政府在特朗普的壓力下「跪低」，以換取華府在向日本汽車加徵關稅方面「高抬貴手」。



空穴來風，未必無因。特朗普早前跟安倍晉三會晤後表示，同意暫時擱置對日本汽車徵收高額關稅。特朗普在會後記者會上聲稱，日本正在購買巨額美製防衞裝備，據悉，雙方事先並未就相關發言內容達成共識，狂人在事前沒有通氣的情況下搞「突然襲擊」，「焗」安倍「上轎」的意味明顯不過。



安倍表面上被特朗普逼迫，為保汽車出口生意而無奈就範，實際上卻可能正中下懷。眾所周知，「擴軍」是安倍其中一項重要的政見。日本政府去年底決定從美國引進兩套陸基神盾反導系統，有評論就指出，神盾系統計劃到二○二三年左右投入使用，即使說是應對朝核危機，亦有遠水難救近火之嫌，安倍連這個也不放過，其擴軍「胃口」之大，可見一斑。



問題是，日本購買美國武器，要有隨時被搵笨的心理準備。美國近年採用對外有償軍事援助制度，把軍火合約的定價權、交付時間及其他具體安排牢牢握在美方手中，貨款則由買方提前支付，乃徹頭徹尾的「賣方經濟」。更有甚者，在這種不公平的買賣關係下，日本無法管理成本之餘，亦無法改進國防技術，長此以往，只能仰賴美國提供武器。再說，國防預算的餅就這麼大，正如一位日本軍工企業負責人所說，國家防衞預算「又被美國吸走」。



說到底，形勢比人強，日本作為美國的小弟，沒有多少自主空間，更何況攤上特朗普這主兒，搵「盟友」着數唔使擇日子，想有運行都幾難。