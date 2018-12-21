勞福局局長羅致光向傳媒放風，透露將會在觀塘原區重置展亮技能發展中心，又指重建後將提供「升級版」綜合復康服務，不過重建工程進行的四年時間，展亮學生需到九龍塘牛津道一所校舍上課，羅局長稱有信心可做到無縫交接。不過「港官靠得住，豬乸會上樹」，羅局長這番侃侃而談，真是信不信由你。



坦白說，港府要建公務員學院，可以選擇的靚地不少，卻偏要在殘疾人士身上打主意，強搶展亮靚地，這種要行動不便殘疾人士反過來遷就行得走得公務員的做法，引發社會嘩然。港府事後急急補飛，說會以「加強版」職訓中心來安置展亮學員，怎知卻被踢爆選址原來是牛津道一所荒廢校舍，不但交通隔涉、校舍失修，校園前一段長斜路，對殘疾人士來說更是舉步維艱，凸顯了這個涼薄政府為了一己方便，不惜將弱勢社群一腳踢開的醜陋嘴臉，簡直是無惡不作的人辦。



如今在反對聲音高漲下，政府又再把計劃「微調」，派羅局長出來測試水溫，說要原區重置展亮，高座建公務員學院，低座建展亮云云。問題是，規劃中的「新展亮」重建後面積僅約四千平方米，比現時五千二百平方米還要小，羅致光說的「升級」服務，以及可提供更多訓練名額，究竟是如何做到？只有官老爺才知曉。



更令人擔心的是，這個紀錄欠佳的政府，會不會旨在氹社會及展亮學生落疊，乖乖收聲接受於二○二一年搬到牛津道上課的方案，到頭來卻過了海就是神仙，出現公務員學院如期竣工，「新展亮」卻工程延誤的鬧劇？反正港府今天拍晒心口說可以無縫交接，到了二○二五年卻說得出做不到，一點也不讓人意外。