統領港府檢控工作的律政司近日惹火各界，問題全部圍繞檢控決定，風頭火勢下，律政司司長鄭若驊竟然潛水、神隱，剛剛看了連場「是咁的」律政大戲的市民，轉過頭卻因真實版律政高官的不作為，另開眼界。



律政司被全城追剿，因為兩個火頭燒個不停，律政司卻無人撲火。兩個火頭一是梁振英ＵＧＬ事件的不檢控決定，二是壹傳媒黎智英刑事恐嚇東方報業記者一案，遲遲不作檢控。日前立法會司法及法律事務委員會開會，多名議員均質疑為何鄭若驊不就放棄檢控梁振英進一步解釋，也有議員要求她就遲遲未檢控黎智英作回答。可惜，議會聲音全部隔山打牛，當事人正在放大假，香港風頭火勢，干卿底事？



「追緝鄭若驊」其實並非只限於政界及民間，過去幾天，連政府最高層、政務司司長都相繼開腔，直言若外間要求政府就不檢控梁振英提供更多資料，律政司可以考慮回應。然而，老闆打晒開口牌，下屬就是不接波。鄭若驊的表現，一不符身為下屬的打工仔規條，二不符公務部門聽命行事的慣例，三不符問責官員的最低要求。但高官就是夠膽做，火上澆油怎不令政界、民間更憤怒！



香港是個七百萬人的小都會，律政部門是執法與司法間重要橋樑，近年執法部門搜證後的案件，經常在律政司被樽頸，積壓、塞車造成的影響不容忽視，律政系統塞車，影響較一般行政部門塞車更大，這既是對犯案者免於或遲遲不受法律制裁的庇佑，亦反映香港法治缺乏效率、懲奸除惡無能。律政高官慢動作、不作為，不但浪費公帑，還大大弱化了公義與法律。



鄭若驊雖暫時避過立法會司法委員會的會議，但反對派議員不肯罷休，擬在下月二十八日再開一次會議，這一次，律政高官還有甚麼板斧迴避呢？