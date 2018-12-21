四十不惑，但是在改革開放四十周年之際，中國到底將何去何從，國內國際都有許多人疑惑了。對於老百姓而言，並不能記住那些晦澀含混的幾個代表、幾榮幾恥，反而是一些琅琅上口、通俗易懂的大白話，成為流傳語錄。鄧小平的「白貓黑貓」，江澤民的「悶聲發大財」，胡錦濤的「不折騰」，都很形象概括了當時的執政思路。



許多執政思路，其實說白了就是說和做、舌頭和拳頭的關係。改革開放前的毛時代，和尚打傘，無法無天，敢說敢做。對內，視草民如牛羊，驅趕之，畜養之；對外，四面樹敵，向世界宣戰，比慈禧還霸氣。只是有些國家哄着要糖吃，於是勒緊褲腰帶支援亞非拉。



鄧掌舵後，對自身發展做了清醒的評估認識，確立了「韜光養晦」的基本國策，實現了與西方發達國家的和解，換來了和平穩定的外部環境。大致上，當時的美日歐對中國的戰略預期是摸底、可控的。韜光養晦，說白了是八個字，一是只做不說，二是只說不做。前者就是低調做人，紮紮實實當學徒、打基礎，累積國力；後者就是採取實用主義，在諸如人權、世貿這些議題上，儘管按西方的要求去表態，至於實際做不做則是另一回事，穩「拖」前進，盡可能地先去收割實惠。



然而近幾年，西方看到了一個不同的新中國。也可歸結為八個字：敢說敢做，只說不做。這混雜了前三十年和後三十年的部分特徵。國際上的貿易戰就不多說了，國內看，敢說敢做，就是要亮劍，左棍可以對民企亮劍，公然叫囂要取消私有制；毛粉可以對知識分子亮劍，群而攻之限制人身自由。然而，反過來，民企、公知卻不敢回擊。這種噤若寒蟬的處境，怎能不令人對改革開放擔憂疑惑。



有人會列舉出一大堆言論來反駁。的確，高層幾乎天天強調：對外開放不會停滯，支持民企毫不動搖。問題就在於，這些官方話語中的「開放」、「支持」，到底是怎樣的開放、支持？是否背離了具有普世認知的涵義？是否又假特色之名而任意解讀？



四十年前安徽小崗村農民的「血手印」，如今被奉為改革開放的一聲春雷，成為了標榜歷史功績的無上榮耀。但仔細想想，一群底層的農民，在自己祖祖輩輩耕種生活的土地上，要冒着坐牢槍斃的罪名風險，立下生死狀，僅僅為了吃飽肚子這一最卑微的生存目標。如果他們面對的是侵略的日寇，或者哪怕是所謂的國民黨反動派，倒也罷了，然而他們害怕被誰槍斃、坐誰的牢，毋須多說。這其實是多麼殘酷而荒誕的事情。



所幸的是，鄧小平以一代偉人的遠見卓識，順勢而為，開啟了改革開放大業。今天回望四十年，成就值得自豪，但苦難更不應被遺忘。清末立憲改革時就已有人指出，改革於國有利，於民有利，惟於官不利。改革就是要能夠自我革命，讓利於民。鄧小平、蔣經國為後人所銘記感懷者，正在於此。



而今的改革，固然已經不需要再為溫飽擔憂，但是人民對於說話、對於權利表達的訴求，對於真正的法治、正義的渴望，對於人身自由和合法財產免於恐懼的安全感的期盼，正像當年小崗村農民要求吃飽肚子一樣，已是基本的需求。



大多數國人，仍然都認同在現有的社會下團結一致，戮力奮鬥。這一基礎共識，是寶貴的財富，更是高層應當珍惜的關鍵機遇。歷史潮流，浩浩蕩蕩，改革其實毋須太多深言大義，能夠正視歷史發展的進程和人民的需要，避免「血手印」的悲劇重演，是應當作出的共贏抉擇。