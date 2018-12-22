正論：兩制出事一國有責　沙中醜聞中央追責

作為全港首條「千億鐵路」，港鐵沙中線不但沒有為香港帶來光榮，反而恥辱不斷，剪筋、削牆、沉降、漏放工字鐵、不按圖則施工還不夠醜，最先鑿開石屎檢驗的五支鋼筋螺絲帽全部不達標，不合格比率極高，及至昨晚再公布有多一支鋼筋螺絲帽不合格，簡直是世界大醜聞、世界大笑話！一國之下兩制亂象叢生，豆腐渣工程背後藏着多少見不得光的秘密，已不是港府單方面所能處理，中央必須出手調查，嚴肅追究。



港鐵繼早前在紅磡站東西走廊月台層板位置，鑿開石屎檢驗後發現有三支鋼筋螺絲帽不合格，其後發現再有兩個地點的螺絲帽不達標，其中一個樣本扭入螺絲帽的實際長度不足三十二毫米，另一個樣本更只有駭人的六毫米，外露扭紋數目多達八至九個，比當局規定螺絲頭必須扭入螺絲帽最少四十毫米，以及外露扭紋不多於兩個差距極大。加上昨晚公布的一支，換言之，目前檢查過的鋼筋螺絲帽幾乎無一合格。立法會議員形容有關情況已到了「百發百中」的地步，擔心紅磡站安全「凶多吉少」，以港鐵最終將抽驗一百九十二個鋼筋或螺絲帽計算，倘有兩成不達標準，港府有必要考慮拆卸重建，挽回公眾信心。



這絕非危言聳聽。以目前情況看，不達標的鋼筋螺絲帽沒有最多，只有更多，儘管目前還未證實鋼筋被剪短，但恐怕也是遲早問題。要知道，鋼筋的作用是支撐石屎，鋼筋被剪短或未扭實必然影響承托力，一旦月台啟用若干時日才發生倒塌意外，必然死傷枕藉，這個責任誰負得起？更何況，單是一個紅磡站已問題不斷，誰能保證沙中線其他車站是安全的？



當然，一旦拆卸重建，耗資多少，需時多久，由誰人埋單，必須一清二楚。鐵路安全是重中之重，這點殆無疑問，但若然最後又是由納稅人埋單，港鐵及承建商則毫無責任，社會必然無法接受。有人比喻，千億沙中線就像一個巨大的流沙洞，市民被埋在沙中爬不出來，只能被活埋做「兵馬俑」，這顯然不是說笑這麼簡單。爾俸爾祿，民脂民膏，沙中線本來已大幅延誤超支，港府和港鐵的錯，代價豈能再由納稅人承受？



回顧沙中線自今年中被揭發種種亂象開始，醜聞如雪球愈滾愈大，而所有問題的根源都指向外資承建商「禮頓」，惟港府和港鐵表現不僅令人慘不忍睹，簡直是疑雲重重。例如二判商指名道姓爆料，點出禮頓種種違規問題，港鐵不但沒有向禮頓究責，反而忙不迭刊登聲明駁斥「不必要影響公眾對鐵路基建的信心」，可謂咄咄怪事。至於港府監管更是一塌糊塗，初時一面倒聽信港鐵之詞，到發現港鐵連提交報告都造假，才如夢初醒說「看報道才知道」、「政府可以容忍無能的人，不能容忍不準確的報告」，不情不願炒掉四名港鐵高層了事。



很明顯，港鐵「大到不能倒」，連港府也駕馭不了，絕對權力導致絕對腐敗，港鐵管理已呈大面積結構性潰爛。事實上，不管是開鑿石屎檢驗又好，成立專家顧問團調查也罷，還是由法官牽頭的獨立調查委員會進行聆訊，統統旨在解決局部技術問題，而沒有觸及港府監管及港鐵運作的深層次結構，遑論追究相關人等責任。港鐵甚至連鋼筋螺絲帽不合格的資料也沒有交予獨立調查委員會，擺明當委員會隱形，指望這些走過場的調查究責，無異於緣木求魚。尤其是港府向來官官相護，即使真的查出人為出錯，難保不會再次放生護短。鉛水事件的涉事水務署官僚不但沒有受罰，反而得到獎章嘉獎，就是明證。



再說，剪筋、削牆、漏放工字鐵、鋼筋螺絲帽不合格等等，俱危及月台結構安全，承建商明知後果嚴重依然偷工減料，真的只為趕工這麼簡單嗎？當港府前一二號人物也相繼涉貪下獄，沙中線背後是否涉及貪腐，誰也說不準。而港鐵作為本港「走出去」的代表性品牌，港鐵衰，港府固然面目無光，但中央政府何嘗不是一損俱損？一國兩制之下，香港這個特區向來是外部反華勢力大本營，港府更是充斥港英餘孽無間道，沙中線醜聞表面上是技術破壞，但如果有人故意靠害，埋下地雷，進行政治破壞，決非不可能的事。有關承建商雖被罰禁止投標政府工程十五個月，但仍手握數百億元基建工程，一旦再有同類醜聞爆發，將為香港帶來何等災難後果，想起也膽戰心驚。在國際角力波譎雲詭之際，誰最想利用香港打擊中國，不問可知。



一滴水看世界，一條豆腐渣鐵路同樣看出一國兩制混亂不堪。可以毫不誇張地說，沙中線已成為一國兩制、港人治港的恥辱性標誌，兩制出事，一國不會沒有責任，外界也只會歸咎於中央管治無能而已。過去中央政府就是過分拘泥於一國兩制的兩制，錯將五十年不變當成五十年不管，終致回歸以來無日安寧。香港之所以成為顏色革命基地，洋奴漢奸之所以氣燄囂張，原因正在於中央沒有端正主人家的態度。同樣地，沙中線爛攤子正在發酵，不知伊於胡底，如果中央現在還不插手，香港遲早車毀人亡。



這些年，國家領導人一再強調對香港實施「全面管治權」，是耶非耶，收拾沙中線殘局就是試金石。特別是本港司法制度不公不正，捉放曹鬧劇再三上演，對有外部勢力撐腰的集團更屢屢放生。惟有中央出手撥亂反正，有法必依，有責必究，才能重建市民對基建以至法治的信心。