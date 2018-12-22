世界視線：防長黯然掛冠　狂人任性到底

就在美國總統特朗普宣布從敍利亞撤軍後不久，傳出國防部長馬蒂斯已遞交辭呈，並將於明年二月底離任。隨着馬蒂斯掛冠而去，能力諫狂人不要單憑直覺行事的「大人」，至此幾乎在內閣絕迹。



馬蒂斯跟特朗普在諸多議題上意見不合，但後者堅持從敍利亞撤軍，卻是壓垮駱駝的最後一根稻草。以派軍到美、墨邊境攔截「大篷車難民」為例，馬蒂斯還可以在實際任務方面做文章，但從敍利亞撤軍茲事體大，對於軍方而言，等於任由俄羅斯和伊朗在區內擴展勢力。事實上，俄羅斯總統普京就毫不掩飾對美軍撤離的喜悅，強調那是政治解決敍利亞問題的里程碑。



儘管特朗普在推文中強調馬蒂斯任期內的卓越貢獻，但正如之前被狂人怒炒的司法部前部長塞申斯，馬蒂斯在辭職信上挑明了對狂人的不滿。他在信中表示，「總統有權提名一位觀點相近的國防部長」，則是明白無誤地點出特朗普的狹隘偏聽。



馬蒂斯從戎多年，對中東和歐洲事務有深刻理解，有美國盟國的軍方人員私底下向媒體表示，願意不惜一切換取馬蒂斯留任。另一方面，在特朗普治下的美國，民主、共和兩黨高度對立撕裂，馬蒂斯深得朝野人士信任，可算是異數。民主黨眾議院領袖佩洛西便形容馬蒂斯的離任是「美國最糟糕的一天」。共和黨內一片惋惜之情，更是不在話下，該黨內華達州參議員沙瑟跟佩洛西一樣，認為國家失去馬蒂斯實屬不幸，並認為馬蒂斯可向特朗普提供更加理性的建議。



特朗普去年新手上任，毫無政治經驗的他不得不作出妥協，選擇更多為傳統共和黨建制所接受的人物，其中又以退役軍人最為狂人倚重。除了馬蒂斯，前國家安全顧問麥克馬斯達以及白宮幕僚長凱利皆是其中佼佼者。特朗普上任初期尚能做到「虛懷納諫」，尤其是馬蒂斯，被狂人尊稱為「我的將軍」，崇敬之情可見一斑。如今麥氏已去職，凱利亦即將離開白宮，剩下的馬蒂斯也離去，特朗普至此再無掣肘，美國的政策走向將更加難以預測，這也是盟國感到憂慮的地方。