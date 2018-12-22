神州觀察：地下六合彩氾濫　放縱幫兇禍無窮

自從港產六合彩報經走私流入內地後，內地掀起地下六合彩賭風，長期荼毒百姓，至今屢禁不絕，但那些慫恿無辜百姓踏入難以自拔火坑，甚至傾家蕩產的碼報印製者與走私者，卻依然逍遙法外。



福建泉州市警方近日搗毀一個「地下六合彩」的特大網絡賭博集團，涉案參賭人數多達數萬人，投注額近十八億元人民幣，行動中共拘捕二十一名疑犯，並凍結逾一千萬元資金。賭博團夥成員名下均有多套房產及豪車，當賭博集團成員賺得盆滿缽滿的同時，許多人卻血本無歸，還欠下一屁股債。



其實，該宗所謂「特大案件」，只是內地地下六合彩賭博的冰山一角。湖南、廣西、廣東近期亦不時破獲類似的大案，據報道，在廣西一些農村，地下六合彩氾濫到了觸目驚心的程度，部分村莊幾乎每家都有人投注，包括一些村幹部。而購買地下六合彩的方式主要有兩種渠道，微信下單和現場購買。在廣西一些村裏，印着「香港正品出版、生肖特碼表」等字樣的地下六合彩碼報，甚至擺放在商舖櫃台最顯眼的位置。



有研究發現，地下六合彩在內地的覆蓋人口超過七億，每年投注金額至少二千億元，已成為社會公害。雖然多個省市執法部門多次掃蕩，甚至成立辦公室專責嚴打，惟因對六合彩報的需求仍有價有市，走私情況至今屢禁不止，甚至發展成賭博網站。



地下六合彩禁之不盡，幾乎席捲大半個神州，走私到內地的港產六合彩報則是罪魁禍首，其中本港壹傳媒黎智英可謂最大幫兇，其旗下公司曾承印的三份六合彩報，多年來被不法分子走私到內地，從廣東、福建一直氾濫到北京、黑龍江等地，所到之處，破壞家庭，捲走財富，士農工商無人幸免。



六合彩報掀起的賭博歪風在內地造成的禍害無日無之，家破人亡的慘劇更是屢見不鮮。如果說地下六合彩是經濟邪教，那麼六合彩碼報就是精神鴉片，將無數的彩民送進家破人亡的鬼門關。事實上，外界早就質疑背後有官員幕後包庇，只是部分地方政府睜一眼閉一眼，放縱六合彩報在各地蔓延，以致遺禍至今。



最不可思議的是，推動神州大地六合彩氾濫的黎智英，其旗下的傳媒長期反中亂港，更挾洋自重，鼓吹台獨、港獨，但內地有關方面竟然曾出手相助，例如當壹傳媒走投無路，中資銀行提供貸款助其上市；當其朝不保夕時，又是中資機構在其報上大登廣告，輸送給養；種種包庇縱容，顯然給特區政府傳達了「愛國有罪、賣國有獎」信號，令社會失去公義，以致黎智英非法佔中、黑金政治、刑事恐嚇記者，即使天理都不容，卻安然無恙。