功夫茶：律政司自己甩身　告老公大義滅親

老婆打老公，愈打愈陰功，嗰啲喺家暴案中被老婆虐打嘅老公固然慘啦，若然好似律政司司長鄭若驊同佢老公潘樂陶咁，明明兩間大宅都有僭建物，偏偏鄭司長就甩身，老公就等收傳票，都好淒涼啫，唔知潘生對呢位民望「墊司底」嘅老婆又會畀幾多分呢呵？



鄭若驊舊年上任冇耐，就被踢爆佢同潘樂陶擁有嘅屯門海詩別墅三號及四號屋有僭建物，事隔接近一年，刑事檢控專員尋日宣布，就潘樂陶有關三號屋僭建物違反建築物條例申請傳票，不過呢，鄭若驊四號屋嘅僭建物，專員就話基於考慮過資深大律師意見、屋宇署提交嘅證據、適用法律同《檢控守則》原則後，認同冇足夠證據支持達致定罪，唔作檢控喎。即係話，鄭若驊自己就甩身，老公就被「大義滅親」囉，陰功。



坦白講，如果以為鄭若驊終於為維護香港法治做番件好事，咁諗就大錯特錯嘞。事關佢老公間屋有嘅天台屋、外牆擴建物同玻璃簷篷呢類僭建物，鄭若驊間屋一樣有，但就告一間唔告一間，司長係咪偏心自己，係咪將法治核心價值扭曲變成「偏心價值」，係咪大難臨頭各自飛，畫公仔唔使畫出腸啦。



話時話，前特首梁振英收取澳洲企業UGL五千萬港元案，案情複雜，指控嚴重，到頭來以律政司一紙簡短聲明，「證據不足」為由不提出檢控告終。反觀呢單僭建畸士就特登徵詢獨立法律意見，律政司有咁截然不同嘅處理，無非想表現出有幾咁公正，弊在世上邊會有人請人返嚟支持告自己咁笨吖，事實鄭若驊又真係唔使為僭建上身喎。律政司搞咁多嘢，唔止係做戲咁做咁簡單，仲浪費納稅人金錢嚟證明法律面前人人不平等，做法唔止偏心，直頭係核突。



不過你咪理，律政司再核突嘅嘢都做得出，鄭若驊喺UGL案不作檢控決定出籠後，放大假避風頭，連帶呢劑告老公屋唔告自己屋都一併潛水刮佢唔到，夠晒龜縮冇膊頭呀。都未計阿姐佢將漢奸黎舊年六四刑恐東方報業記者單案，拖逾十八個月唔檢控，仲對東方先後十一度去信查詢檢控進度大玩拖字訣，連告定唔告都唔講一聲，擺明翹埋雙手睇你點死。加埋喺政治黑金案「證據不足」，佔中又「證據太多」放生漢奸黎，律政司淪為劣政司，香港法治玩完啦，又有乜辦法唔禮崩樂壞吖？



講到底，律政司有咁多徇私枉法嘅前科，今次所謂嘅大義滅親，會唔會好似用保護傘罩住漢奸走狗反對派咁，最終都係高高舉起，輕輕放下，大家就要放長雙眼𥄫實喇。