產評：放水非長久之策　振興A股更實際

內外不利因素困擾，中國經濟下行壓力大增下，A股跌跌不休，令股民心碎。儘管中央主動「放水」以穩經濟，但決非長久之策。事實上，要重振市場的投資與融資功能，宜設法加快資本市場改革，讓市場機制恢復正常運作，釋放經濟活力，那推動國企改革、解救民營企業、穩定投資信心等大事，自會事半功倍！



跨年在即，外有中美貿易戰，內有企業年關難過，信心每況愈下，市場對於明年經濟增長能否「保六」存疑。近日內地政府高層召開會議，發放的訊息大致上是要適度放寬貨幣政策，確保市場流動性合理充裕，並實施更大規模減稅降費，防範金融市場異常波動及穩妥處理地方債風險等等。對市場而言，沒太多新意，且都需時才能見效。



針對民企困難，監管部門為銀行制訂「一二五」解救民企的貸款目標後，近日又公布設立定向中期借貸便利（TMLF），旨在為金融機構提供長期而穩定的資金，以加強對小微企業及民企的財政支持。可問題是，民企甚至小微企業被視為風險承受能力較弱的貸款者，經濟下行，銀行在商言商，基於風險管理的理由，對放貸予這類企業態度審慎。官方設法提供資金流動性是正面，但政策要到位，就要解決如何讓銀行放心放貸予民企。



眾所周知，內地民企良莠不齊，加上美國藉貿易戰促使中國加快開放市場和加強保障知識產權，未來企業所面對的競爭必然加大。除了「放水」及減稅，作為一個每年增長達百分之六的經濟體，斷無可能容忍股市發展長期停滯。眼前A股低迷，前景黯淡，股市如被廢武功，企業融資無門，既不利內部需求，亦不利投資信心和新經濟發展。



過去兩年，當局已進行了不同的金融改革，下一步應要加快革新A股進出機制，為市場去蕪存菁，並加強投資者保障。股市倘能發揮正常的融資功能，企業憑實力可以找到直接的融資平台，銀行不至於要獨力背負解救民企的包袱，貸款政策便可與經濟活動良性互動。股市投資功能恢復，可產生財富效應，而A股市場對外開放亦可配合人民幣國際化，為國際資金提供更多元化的投資平台。



無可否認，如今全球經濟充斥不明朗因素，必須高度防範金融系統風險，可這不應被視為窒礙資本市場改革、振興A股的藉口。相反，中國應有更大決心盡快完善市場機制，做好改革，靠自身十四億人口的市場，創造改革開放的新里程！