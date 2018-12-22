特首林鄭月娥上京述職，得到中央領導人的稱讚，肯定她和政府一年來的工作。不過，總理李克強提的意見，卻還是對林鄭與特區政府有所鞭策。



李克強希望特區政府「努力將各項惠民政策措施落到實處，加快打造國際創新科技中心，培育新的經濟增長點，不斷提升香港綜合競爭力。」這樣的希望，實質是要求，正中特區政府的要害。



林鄭政府任期內的作為，看來不少政策範圍都敢試，實際上沒有多少效果，因此流於公關表面。惠民政策要對民生真的有效，必須落到實處，這正是特區政府多年來以及林鄭政府在民生施政最大的缺點。此所以縱有多項扶貧政策推出，香港的貧窮問題更趨惡化。關鍵是香港經濟不可能再循金融與房地產化的方向發展。依目前情況來看，金融與房地產變成社會與經濟的寄生蟲，吸食大眾辛苦創造的財富，使幼不得養、老不得養，普遍出現就業貧窮。撇除了泡沫的房價外，平民百姓能有多少財富呢？



李克強代表中央政府不重複香港濫調的金融中心、航運中心、貿易中心，而是要求以創新科技興港，培育新的經濟增長點，也即是新的產業，以民生、科技、新產業來提升香港綜合競爭力。中央政府的要求是建基於對香港的認識，不會容易被特區官僚忽悠瞞騙。形勢弄清楚，林鄭政府便要努力。中央政府應該有具體指標來衡量林鄭政府的得失成敗。