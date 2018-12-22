特朗普最近緊咬聯儲局不放，接二連三炮轟加息政策。按照他的說法，目前美元非常強勁、幾乎沒有通脹、外部經濟一片混亂，而聯儲局還在繼續加息，簡直難以置信。



特朗普是出了名的大嘴巴，經常口不擇言，大家早已見怪不怪，但公開批評利率政策，干預聯儲局運作，影響其獨立性，則是開了美國總統先河。當然，如果從另外一個角度看，他反對加息並非沒有道理。最近美股急跌，債市波動，美元高處不勝寒，種種迹象顯示美國經濟已到了強弩之末，隨時掉頭向下，在這種情況下聯儲局依然堅持加息，確實有點說不過去。白宮國家貿易委員會主任納瓦羅甚至形容聯儲局早前釋放明年繼續加息的信號，簡直是「瘋子」。



最重要的是，特朗普正跟中國乃至全世界打貿易戰，手上需要更多籌碼，尤其需要低息環境支持美國經濟，偏偏聯儲局刻意對着幹，令他下不了台。曾幾何時，他將美股上升歸功於自己，將中國股市下跌視為其發動貿易戰的戰績，如今連美股也跌跌不休，豈不是令他難堪？



有人認為目前美國經濟狀況和二○○八年爆發金融海嘯前相似，有人更和上世紀三十年代初經濟大蕭條相提並論，這也許有點誇張，但美國經濟危機重重則是不爭的事實，否則美股不會如驚弓之鳥。特朗普一味責怪聯儲局加息，卻從來不懂得從自己身上找原因，其實他才是所有問題的根源，若不是他肆意發動貿易戰，攪得周天寒徹，金融市場不會動盪不安。