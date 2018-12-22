前特首UGL案隨着律政司一句「證據不足」不提出檢控告終，但如何證據不足，律政司諱莫如深。與其說還當事人一個清白，不如說愈描愈黑，尤其是前特首位高權重，身份敏感，律政司不解釋清楚，難免予人徇私之感，難怪聲明一出，輿論大嘩。



在此風頭火勢之際，鄭若驊竟然拍拍屁股放大假，丟下爛攤子不管，簡直不負責任。反對派擺明絕不罷休，港府高官亦無一膽敢公開力撐，反倒要求律政司公開交代的大有人在，倘鄭若驊以為玩龜縮就能過骨，那是太傻太天真。更不可不提，漢奸黎恐嚇東方報業男記者案拖延逾十八個月，東方及受害記者先後十一度去信質詢，律政司依然不肯就檢控與否清晰表態，早就激起社會極大不滿，建制派表明要鄭若驊到立法會解畫，可見左中右三路皆不值其所為。所謂失道寡助，有人估計鄭若驊仕途命不久矣，隨時腳痛下台，不妨拭目以待。



說到底，律政司欲赦之罪，不是何患無詞，而是莫須有，根本不需理由。放生前特首是一例，放生漢奸黎更是經典。政治黑金案是「證據不足」，佔中案則是「證據太多」，如此荒唐理由也堂而皇之說出口，跟「莫須有」還有分別嗎？



律政司喜歡包庇誰就包庇誰，鍾意放生哪位就放生哪位，唯一受害者就只有東方報業。這是因為東方站在愛國愛港最前線，屢屢踢爆洋奴漢奸見不得光的勾當，港府內部的無間道自然視東方為眼中釘了。